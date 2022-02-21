***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.02.2022 10:21
***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DZGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emre Cihangir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003068
BIST
11:372.053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 20,58
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.048
11:3713,6379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0099
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
11:3715,5075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0423
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
11:37830,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,80
|Açılış
|: 830,67
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler11:37
|UZERB
|67,30
|1.152.984
|% 9,97
|
|MERIT
|37,14
|22.109.580
|% 9,95
|
|OTKAR
|449,30
|170.145.755
|% 8,40
|
|DERHL
|5,62
|14.569.014
|% 8,08
|
|KRSTL
|5,89
|2.007.872
|% 7,68
|
|CEOEM
|15,31
|15.138.709
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|874.333
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|696.560
|% -9,97
|
|SERVE
|19,60
|79.478
|% -6,93
|
|ERSU
|5,37
|15.638.347
|% -6,77
|
|THYAO
|29,88
|1.600.514.162
|% 1,63
|
|KRDMD
|11,84
|380.860.311
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,10
|333.638.082
|% 1,74
|
|GARAN
|11,91
|331.477.367
|% 0,59
|
|EREGL
|28,78
|303.108.836
|% 1,55
|
|ODAS
|1,37
|116.548.676
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,10
|333.638.082
|% 1,74
|
|THYAO
|29,88
|1.600.514.162
|% 1,63
|
|KRDMD
|11,84
|380.860.311
|% 0,85
|
|GARAN
|11,91
|331.477.367
|% 0,59
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6278
|13,6379
|% -0,07
|
|Euro
|15,4944
|15,5075
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,5228
|18,6157
|% 0,12
|
|Frank
|14,7789
|14,8679
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6209
|3,6391
|% -0,15
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-0,52
|
|Altın Gr.
|830
|830
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|5.539
|5.623
|15,00
|
|Tam
|5.512
|5.652
|45,60
|
|Yarım
|2.664
|2.734
|22,06
|
|Çeyrek
|1.336
|1.367
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|-0,05
|