***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.02.2022 10:56
***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DZGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emre Cihangir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005011
BIST
11:041.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
11:0413,8926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0971
|Açılış
|: 13,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,8157
11:0415,6009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0295
|Açılış
|: 15,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
11:04846,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,61
|Açılış
|: 846,48
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|EDATA
|21,96
|8.505.462
|% 9,25
|
|ADESE
|0,71
|50.788.925
|% 9,23
|
|SANEL
|8,16
|2.839.939
|% 8,80
|
|OZKGY
|7,05
|46.194.041
|% 8,80
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,96
|1.300.008.781
|% -1,25
|
|EREGL
|31,46
|764.399.847
|% 0,96
|
|KRDMD
|11,50
|486.586.309
|% 1,59
|
|ASELS
|21,48
|383.680.747
|% 4,58
|
|SASA
|47,32
|296.863.814
|% 2,20
|
|ADESE
|0,71
|50.788.925
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,01
|111.553.419
|% -1,47
|
|YKBNK
|3,63
|198.859.513
|% -1,09
|
|THYAO
|26,96
|1.300.008.781
|% -1,25
|
|KRDMD
|11,50
|486.586.309
|% 1,59
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8814
|13,8926
|% 0,70
|
|Euro
|15,5170
|15,6009
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,4963
|18,5891
|% 0,27
|
|Frank
|14,9277
|15,0177
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6877
|3,7062
|% 0,58
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|6,24
|
|Altın Gr.
|848
|848
|9,02
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,08
|
|B. Petrol
|98,44
|98,44
|4,32
|