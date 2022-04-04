***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2022 18:09
***DZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DZGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emre Cihangir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015646
BIST
17:572.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 56,18
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.309
En Düşük
2.264
17:5714,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0196
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:5716,1802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0377
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:57915,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,92
|Açılış
|: 915,07
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ASUZU
|88,00
|201.711.024
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.837.408
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.643.756
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|34.784.043
|% 9,97
|
|ULKER
|17,11
|316.923.564
|% 9,96
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,64
|1.880.187.279
|% -5,53
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|TURGG
|208,80
|83.259.757
|% -4,26
|
|TSGYO
|4,94
|27.405.522
|% -4,26
|
|GARAN
|12,62
|4.078.203.064
|% 1,37
|
|THYAO
|33,40
|3.141.974.811
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,86
|2.918.112.091
|% 1,67
|
|SISE
|16,22
|2.627.309.327
|% 5,53
|
|AKBNK
|7,71
|2.618.523.005
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,51
|1.763.855.291
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,71
|2.618.523.005
|% 5,47
|
|GARAN
|12,62
|4.078.203.064
|% 1,37
|
|KARSN
|5,64
|1.880.187.279
|% -5,53
|
|YKBNK
|4,20
|1.336.004.665
|% 2,19
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6936
|14,7031
|% 0,13
|
|Euro
|16,1612
|16,1802
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,2421
|19,3386
|% 0,23
|
|Frank
|15,8431
|15,9385
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9091
|3,9287
|% 0,17
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|9,63
|
|Altın Gr.
|914
|914
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,72
|
Seans Raporu
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