***DZGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
24.08.2020 09:27
***DZGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [DZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 20.08.2020 tarihinde başlayan % 200 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 03.09.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870799
BIST
12:171.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:177,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,4120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3673
En Düşük
7,2756
12:178,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0811
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7200
En Düşük
8,5516
12:17460,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,07
|Açılış
|: 460,86
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:17
|EMKEL
|3,30
|8.432.420
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.842.272
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|4.975.421
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|NIBAS
|16,00
|1.621.558
|% -6,71
|
|PETKM
|4,13
|1.326.790.207
|% -1,43
|
|TUPRS
|84,60
|609.158.040
|% 2,05
|
|ZOREN
|2,62
|324.927.614
|% 0,00
|
|TKFEN
|16,33
|270.694.590
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,95
|266.155.398
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|1.326.790.207
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,95
|266.155.398
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|324.927.614
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,84
|222.865.948
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,04
|199.852.729
|% 0,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3638
|7,3665
|% 0,41
|
|Euro
|8,7098
|8,7200
|% 0,94
|
|Sterlin
|9,6214
|9,6697
|% 0,49
|
|Frank
|8,0657
|8,1143
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,41
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|4,56
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-20,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|15,61
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|7,55
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,69
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|0,23
|
Seans Raporu
12:17
daha fazla
-
12:26HUBVC
Yüzde 7.04 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 098 adet işlem
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 18 artarak (% 0.65 ) 1, 267
-
12:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, EKGYO, ZOREN
-
12:25XU100
Endeks 1, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 6, 243.00 milyon TL de
-
12:25ULAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 695 adet işlem