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***DZGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

19.04.2021 09:53



***DZGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [DZGYO]
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  'nin 15.04.2021 tarihinde başlayan % 166,66666 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 30.04.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929037


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SNPAM 19,14 546.466 % 10,00  
INVEO 111,90 31.196.752 % 9,92  
ATLAS 1,89 14.787.767 % 9,88  
SONME 38,46 2.742.709 % 7,61  
DESA 15,32 18.993.908 % 6,39  
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Sterlin 11,3196 11,3764 % 0,40  
Frank 8,8337 8,8869 % 0,40  
Riyal 2,1596 2,1704 % 0,47  
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13:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.769 -2,62  
Altın Gr. 462 462 1,19  
Cumhuriyet 3.054 3.100 0,00  
Tam 3.039 3.116 0,03  
Yarım 1.469 1.507 0,01  
Çeyrek 737 754 0,01  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 0,03  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,03  
B. Petrol 67,72 67,72 0,67  
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