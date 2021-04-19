***DZGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
19.04.2021 09:53
***DZGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'nin 15.04.2021 tarihinde başlayan % 166,66666 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 30.04.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929037
BIST
13:191.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,18
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:198,1133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:199,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:19462,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,49
|Açılış
|: 462,03
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:17
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.196.752
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.787.767
|% 9,88
|
|SONME
|38,46
|2.742.709
|% 7,61
|
|DESA
|15,32
|18.993.908
|% 6,39
|
|SAMAT
|4,23
|11.704.025
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|49.494.459
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|SEYKM
|22,42
|9.435.880
|% -9,96
|
|GARAN
|7,11
|831.832.547
|% 1,57
|
|EREGL
|18,02
|666.747.984
|% -0,77
|
|PETKM
|6,55
|474.199.368
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,22
|404.841.494
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,82
|315.826.079
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|315.826.079
|% -2,15
|
|TSKB
|1,27
|168.914.909
|% -1,55
|
|GARAN
|7,11
|831.832.547
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,13
|230.006.499
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,09
|91.982.808
|% -1,80
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1191
|8,1224
|% 0,42
|
|Euro
|9,7889
|9,7952
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,3196
|11,3764
|% 0,40
|
|Frank
|8,8337
|8,8869
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1596
|2,1704
|% 0,47
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,62
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|0,03
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|0,01
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|0,67
|