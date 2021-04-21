***DZGYO* *NUGYO* *MEGAP* *OZBAL* *VAKKO* *BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***DZGYO******NUGYO******MEGAP******OZBAL******VAKKO******BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BAKAB, DZGYO, MEGAP, NUGYO, OZBAL, VAKKO]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/04/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAKAB.E, DZGYO.E, MEGAP.E, NUGYO.E, OZBAL.E ve VAKKO.E paylarında 22/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/05/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930292BIST