***DZGYO* *NUGYO* *MEGAP* *OZBAL* *VAKKO* *BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.04.2021 19:11
***DZGYO******NUGYO******MEGAP******OZBAL******VAKKO******BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAKAB, DZGYO, MEGAP, NUGYO, OZBAL, VAKKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAKAB.E, DZGYO.E, MEGAP.E, NUGYO.E, OZBAL.E ve VAKKO.E paylarında 22/04/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/05/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930292
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0830
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1091
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8843
En Düşük
9,7531
18:05471,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,38
|Açılış
|: 471,20
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|35,20
|119.005.152
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|4.127.068
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.966.499
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.546.596
|% 9,98
|
|BJKAS
|9,00
|11.853.648
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.753.629
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.811.780
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|42.685.278
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|113.274
|% -10,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% -2,14
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% -4,17
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% -2,36
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% -3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1861
|8,1902
|% 1,02
|
|Euro
|9,8662
|9,8780
|% 1,12
|
|Sterlin
|11,3673
|11,4243
|% 0,86
|
|Frank
|8,8871
|8,9406
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1761
|2,1871
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|12,98
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,21
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,24
|
|B. Petrol
|65,42
|65,42
|-1,15
|