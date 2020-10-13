***DZGYO* *OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
13.10.2020 13:41
***DZGYO******OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [DZGYO, OZRDN]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DENIZ GMYO 24 14/10/2020
OZERDEN PLASTIK 23 14/10/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881161
BIST
14:081.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:087,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9115
En Düşük
7,8718
14:089,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:08488,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 488,27
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:08
|NTHOL
|3,19
|190.100.579
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.306.257
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.668
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.195.761
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.106.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,53
|883.947.067
|% 1,15
|
|KERVT
|7,81
|536.006.118
|% 1,43
|
|TUKAS
|12,46
|492.334.343
|% 4,36
|
|ASELS
|18,19
|471.773.876
|% 0,78
|
|TURSG
|6,18
|470.256.082
|% 0,49
|
|ODAS
|3,53
|883.947.067
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,75
|280.613.202
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,82
|284.741.243
|% -1,09
|
|KRDMD
|3,59
|418.245.108
|% 0,28
|
|IHLAS
|1,15
|134.436.589
|% -4,17
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9074
|7,9115
|% 0,29
|
|Euro
|9,3266
|9,3331
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,2898
|10,3414
|% 0,16
|
|Frank
|8,6463
|8,6984
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1016
|2,1122
|% 0,27
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-1,57
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|3,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|3,33
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|1,61
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,62
|