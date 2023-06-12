***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.06.2023 tarih ve 31/667 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 900.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki (başvuru formu) Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157980BIST