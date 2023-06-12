***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi
12.06.2023 14:20
***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.06.2023 tarih ve 31/667 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 900.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki (başvuru formu) Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157980
BIST
14:285.690
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 63,52
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:2823,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2200
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:2825,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2867
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:281.492,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.492,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:28
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.656.136
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.518.170
|% 10,00
|
|ERBOS
|150,80
|166.145.834
|% 9,99
|
|AYCES
|117,80
|47.076.802
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|GMTAS
|11,00
|10.833.431
|% -3,34
|
|KGYO
|47,56
|12.680.251
|% -3,18
|
|SODSN
|29,98
|908.127
|% -3,17
|
|THYAO
|183,60
|7.171.690.219
|% 3,79
|
|EREGL
|38,70
|3.697.024.040
|% 4,20
|
|SISE
|45,20
|1.939.600.780
|% 0,62
|
|SASA
|64,75
|1.920.860.116
|% -1,22
|
|KRDMD
|22,36
|1.834.671.213
|% 0,90
|
|EKGYO
|7,94
|1.461.875.814
|% -1,12
|
|YKBNK
|12,39
|1.527.256.496
|% 0,08
|
|EREGL
|38,70
|3.697.024.040
|% 4,20
|
|KRDMD
|22,36
|1.834.671.213
|% 0,90
|
|AKBNK
|18,51
|1.470.852.242
|% 0,27
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5979
|23,6034
|% 0,94
|
|Euro
|25,4202
|25,4397
|% 1,14
|
|Sterlin
|29,6331
|29,7817
|% 1,07
|
|Frank
|26,0218
|26,1786
|% 0,88
|
|Riyal
|6,2864
|6,3180
|% 1,14
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|18,67
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.852
|4.923
|54,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,43
|18,45
|0,19
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|-1,35
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 33 artarak (% 1.07 ) 6, 348
-
14:43XU100
Endeks 5, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 54, 771.00 milyon TL de
-
14:43PARSN
Yüzde 7.45 oranında artışla 88.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 241 adet işlem
-
14:42RYGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 527, 755 adet işlem
-
14:41AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 633 adet işlem