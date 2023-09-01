***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 5.400.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde, tedavülde bulunan borçlanma araçlarına göre 5.400.000.000.-TL ihraç tavanlı Tahvil/Finansman Bonosu SPK onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190924BIST