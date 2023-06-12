***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanının onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 900.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.06.2023 tarih ve 31/667 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 900.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki (başvuru formu) Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu_Güncel.pdfEK: 2 Deniz Yatırım İhraç Belgesi_Haziran 2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157978BIST