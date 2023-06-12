***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.06.2023 14:13
***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanının onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 08.06.2023 tarih ve 31/667 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 900.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki (başvuru formu) Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu_Güncel.pdf
EK: 2 Deniz Yatırım İhraç Belgesi_Haziran 2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157978
BIST
14:285.690
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 63,52
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:2823,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2200
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:2825,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2867
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:281.492,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.492,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:28
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.656.136
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.518.170
|% 10,00
|
|ERBOS
|150,80
|166.145.834
|% 9,99
|
|AYCES
|117,80
|47.076.802
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|GMTAS
|11,00
|10.833.431
|% -3,34
|
|KGYO
|47,56
|12.680.251
|% -3,18
|
|SODSN
|29,98
|908.127
|% -3,17
|
|THYAO
|183,60
|7.171.690.219
|% 3,79
|
|EREGL
|38,70
|3.697.024.040
|% 4,20
|
|SISE
|45,20
|1.939.600.780
|% 0,62
|
|SASA
|64,75
|1.920.860.116
|% -1,22
|
|KRDMD
|22,36
|1.834.671.213
|% 0,90
|
|EKGYO
|7,94
|1.461.875.814
|% -1,12
|
|YKBNK
|12,39
|1.527.256.496
|% 0,08
|
|EREGL
|38,70
|3.697.024.040
|% 4,20
|
|KRDMD
|22,36
|1.834.671.213
|% 0,90
|
|AKBNK
|18,51
|1.470.852.242
|% 0,27
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5979
|23,6034
|% 0,94
|
|Euro
|25,4202
|25,4397
|% 1,14
|
|Sterlin
|29,6331
|29,7817
|% 1,07
|
|Frank
|26,0218
|26,1786
|% 0,88
|
|Riyal
|6,2864
|6,3180
|% 1,14
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|18,67
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.852
|4.923
|54,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,43
|18,45
|0,19
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|-1,35
|
Seans Raporu
14:28
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-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 33 artarak (% 1.07 ) 6, 348
-
14:43XU100
Endeks 5, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 54, 771.00 milyon TL de
-
14:43PARSN
Yüzde 7.45 oranında artışla 88.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 241 adet işlem
-
14:42RYGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 527, 755 adet işlem
-
14:41AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 633 adet işlem