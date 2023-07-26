***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, 5.400.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin, 5.400.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175439BIST