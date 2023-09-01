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***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.09.2023 18:07
***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanının onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 5.400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 5.400.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 31.08.2023 tarih ve 51/1058 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 5.400.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Deniz Yatırım_İhraç Belgesi_Ağustos 2023.pdf
EK: 2 1-)Başvuru formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190922


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EUPWR 218,90 4.229.818.051 % 10,00  
GWIND 31,90 858.879.782 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.264 11.435 61,00  
Tam 10.984 11.130 36,00  
Yarım 5.509 5.586 18,00  
Çeyrek 2.746 2.793 9,00  
Gümüş.Ons 24,19 24,22 -0,23  
Gümüş Gr. 20,79 20,81 -0,15  
B. Petrol 88,17 88,17 1,34  
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