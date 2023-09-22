***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.09.2023 10:55
***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK tarafından yetkilendirilmiş Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi " Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu KR AAA olarak yukarı yönlü revize etmiş, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu KR A-1 olarak teyit edilmiştir, her iki not görünümünü ise "Durağan" olarak değerlendirmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196794
BIST
'
11:598.080
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 79,40
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
11:5927,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0337
|Açılış
|: 27,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1652
En Düşük
27,0615
11:5928,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0209
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
11:591.682,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.682,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler11:57
|AVHOL
|89,10
|161.060.290
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|3.830.010
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|2.568.672
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|45.902.881
|% 9,99
|
|YEOTK
|232,30
|834.549.580
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|106.002
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,35
|271.450
|% -9,92
|
|ATAGY
|10,08
|40.519.291
|% -9,03
|
|EUYO
|14,20
|8.308.415
|% -8,80
|
|GIPTA
|34,50
|1.044.338.091
|% -6,55
|
|TUPRS
|153,10
|5.258.182.814
|% 3,59
|
|ASTOR
|143,00
|3.106.000.980
|% 1,78
|
|EUPWR
|245,50
|2.455.112.531
|% 7,21
|
|THYAO
|232,80
|2.412.330.327
|% 0,09
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|KATMR
|2,26
|384.018.394
|% 9,71
|
|ZOREN
|4,88
|588.088.872
|% 3,17
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|TUKAS
|9,36
|636.376.480
|% -4,78
|
|YKBNK
|17,00
|1.131.401.705
|% 0,00
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1480
|27,1530
|% 0,12
|
|Euro
|28,9057
|28,9224
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,1670
|33,3333
|% -0,23
|
|Frank
|29,8555
|30,0354
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2197
|7,2559
|% 0,16
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,92
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,60
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|49,00
|
|Tam
|11.109
|11.192
|2,00
|
|Yarım
|5.571
|5.619
|1,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,72
|0,30
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|0,41
|