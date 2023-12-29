***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Şube Bildirimleri· Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 39-1 no'lu "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" kapsamında aşağıdaki adreslerde Şube açma başvurularımız, 01/12/2023 tarihli ve 32992422-205.04.04-45979 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile olumlu karşılanmıştır.Şube Adresleri :- Akıncılar Mah. Yalkır Cad. N8 Karesi Balıkesir- Atatürk Mah. Alemdağ Cad. N38/A Ümraniye İstanbulMolla Fenari Mah. Nuruosmaniye Cad. N64 Fatih İstanbulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230879BIST