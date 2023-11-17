***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2023 15:09
***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
HAKAN ATEŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TANJU KAYA YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD
BORA BÖCÜGÖZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİNAN YILMAZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR
ENVER ERDEM GENEL MD. YARDIMCISI
MUHAMMET NURULLAH ERDOĞAN GENEL MD. YARDIMCISI
MURAT PİŞKİNSÜT GENEL MD. YARDIMCISI
ELİF İSLAM BÖLÜM MÜDÜRÜ
ASLI SULAR BÖLÜM MÜDÜRÜ
VASFİ ATILAY ÖZDUMAN BÖLÜM MÜDÜRÜ
MEHMET BULUT BÖLÜM MÜDÜRÜ
BERNA ÇAYIR BÖLÜM MÜDÜRÜ
ORHAN KAZICI BÖLÜM MÜDÜRÜ
SİTARE GÜRER BÖLÜM MÜDÜRÜ
CAFER TOLGA BURGUN BÖLÜM MÜDÜRÜ
NESRİN ANLAR BÖLÜM MÜDÜRÜ
TUĞBA ÇAKIN GENEL MÜDÜR YRD
SEZGİ CUMHUR ÖRNEK GENEL MÜDÜR YRD
HAKKI EVREN YILDIRIM BÖLÜM MÜDÜRÜ
İHSAN ENGİNDENİZ BÖLÜM MÜDÜRÜ
MEHMET ZEKİ ERDEM YÖNETMEN
AYDAN UZUNKAYA BÖLÜM MÜDÜRÜ
AHMET ÇAKMAK BÖLÜM MÜDÜRÜ
MUSA UFUK ÖZDOĞAN BÖLÜM MÜDÜRÜ
MEHMET AKİF YILDIZTEKİN GENEL MÜDÜR YRD
HARUN AYDIN BÖLÜM MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218673
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