Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.11.2023 15:09
***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
HAKAN ATEŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TANJU KAYA YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD
BORA BÖCÜGÖZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİNAN YILMAZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR
ENVER ERDEM GENEL MD. YARDIMCISI
MUHAMMET NURULLAH ERDOĞAN GENEL MD. YARDIMCISI
MURAT PİŞKİNSÜT GENEL MD. YARDIMCISI
ELİF İSLAM BÖLÜM MÜDÜRÜ
ASLI SULAR BÖLÜM MÜDÜRÜ
VASFİ ATILAY ÖZDUMAN BÖLÜM MÜDÜRÜ
MEHMET BULUT BÖLÜM MÜDÜRÜ
BERNA ÇAYIR BÖLÜM MÜDÜRÜ
ORHAN KAZICI BÖLÜM MÜDÜRÜ
SİTARE GÜRER BÖLÜM MÜDÜRÜ
CAFER TOLGA BURGUN BÖLÜM MÜDÜRÜ
NESRİN ANLAR BÖLÜM MÜDÜRÜ
TUĞBA ÇAKIN GENEL MÜDÜR YRD
SEZGİ CUMHUR ÖRNEK GENEL MÜDÜR YRD
HAKKI EVREN YILDIRIM BÖLÜM MÜDÜRÜ
İHSAN ENGİNDENİZ BÖLÜM MÜDÜRÜ
MEHMET ZEKİ ERDEM YÖNETMEN
AYDAN UZUNKAYA BÖLÜM MÜDÜRÜ
AHMET ÇAKMAK BÖLÜM MÜDÜRÜ
MUSA UFUK ÖZDOĞAN BÖLÜM MÜDÜRÜ
MEHMET AKİF YILDIZTEKİN GENEL MÜDÜR YRD
HARUN AYDIN BÖLÜM MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218673


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:467.856
Değişim :  0,96% |  74,86
Açılış :  7.787  
Önceki Kapanış :  7.781  
En Düşük
7.774 En Yüksek
7.862
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 10,67 43.952.040 % 10,00  
KRONT 15,40 71.570.213 % 10,00  
ATSYH 69,30 1.603.463 % 10,00  
DOGUB 14,54 48.558.494 % 9,98  
RUBNS 30,20 72.090.777 % 9,98  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Dolar 28,6679 28,7186 % 0,22  
Euro 31,1878 31,2008 % 0,17  
Sterlin 35,5872 35,7657 % 0,38  
Frank 32,2101 32,4041 % 0,32  
Riyal 7,6275 7,6658 % 0,12  
daha fazla
15:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,00 24,03 % 0,66  
Platin 909,09 911,05 % 0,66  
Paladyum 1.053,60 1.057,38 % 0,66  
Brent Pet. 78,49 78,49 % 0,66  
Altın Ons 1.988,91 1.989,23 % 0,66  
Seans Raporu 15:46
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru