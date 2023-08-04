***DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi04/08/2023Karar Sayısı2023/50Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 04 / 08 / 2023KARAR SAYISI : 2023 / 50SERMAYE PİYASASI KURULUNUNII-14.1 SAYILI FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğe göre hazırlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ'in 9. maddesi gereği Bağımsız Denetimden geçmiş Raporunun- Şirketimiz tarafından düzenlenen 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ait Konsolide Raporu'nda Şirket'in 30.06.2023 tarihi itibariyle bilanço ve gelir tablosunun incelendiği, mali tabloların Şirket'in 30.06.2023 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180996BIST