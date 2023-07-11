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***DZY* *DZYMK* *ZOREN*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

11.07.2023 17:44
***DZY* *DZYMK* *ZOREN*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracını


***DZY******DZYMK******ZOREN*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER:
Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 7.027.487 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:
%5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler:
    Gerçek / Tüzel  Kişinin Adı, Unvanı
    Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
    Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının  Nominal Tutarına Oranı (%)
    Faaliyet Konusu
    Faaliyet Gösterdiği Ülke
    Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı

    RÜŞTÜ BORAN KESKİNER
    2,849,999.00
    40.6%
    Gerçek Kişi
    Türkiye
    Kendi nam ve hesabına

    ERTUĞRUL ERDOĞAN
    1,350,000.00
    19.2%
    Gerçek Kişi
    Türkiye
    Kendi nam ve hesabına

    TOLUN KUDALOĞLU
    1,281,751.00
    18.2%
    Gerçek K19işi
    Türkiye
    Kendi nam ve hesabına

    MEHMET BAŞ
    1,000,000.00
    14.2%
    Gerçek Kişi
    Türkiye
    Kendi nam ve hesabına

    TOLGA AYDİN
    500,000.00
    7.1%
    Gerçek Kişi
    Türkiye
    Kendi nam ve hesabına


Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 2.849.999 % 40,6 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN 1.350.000 % 19,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 1.281.751 % 18,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
MEHMET BAŞ 1.000.000 % 14,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
TOLGA AYDİN 500.000 % 7,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170481


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Cumhuriyet 10.816 10.980 40,00  
Tam 10.438 10.646 4,00  
Yarım 5.219 5.348 3,00  
Çeyrek 2.618 2.674 1,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,05 -0,09  
Gümüş Gr. 19,33 19,35 -0,08  
B. Petrol 79,28 79,28 1,59  
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