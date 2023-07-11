***DZY* *DZYMK* *ZOREN*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***DZY******DZYMK******ZOREN*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [ZOREN]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER:Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 7.027.487 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:%5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler:Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, UnvanıSatın Alınan Nominal Tutar (TL)Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)Faaliyet KonusuFaaliyet Gösterdiği ÜlkeSermaye Piyasası Aracının Alım AmacıRÜŞTÜ BORAN KESKİNER2,849,999.0040.6%Gerçek KişiTürkiyeKendi nam ve hesabınaERTUĞRUL ERDOĞAN1,350,000.0019.2%Gerçek KişiTürkiyeKendi nam ve hesabınaTOLUN KUDALOĞLU1,281,751.0018.2%Gerçek K19işiTürkiyeKendi nam ve hesabınaMEHMET BAŞ1,000,000.0014.2%Gerçek KişiTürkiyeKendi nam ve hesabınaTOLGA AYDİN500,000.007.1%Gerçek KişiTürkiyeKendi nam ve hesabınaBildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıRÜŞTÜ BORAN KESKİNER 2.849.999 % 40,6 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaERTUĞRUL ERDOĞAN 1.350.000 % 19,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaTOLUN KUDALOĞLU 1.281.751 % 18,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaMEHMET BAŞ 1.000.000 % 14,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaTOLGA AYDİN 500.000 % 7,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170481BIST