***DZY* *DZYMK* *ZOREN*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
11.07.2023 17:44
***DZY******DZYMK******ZOREN*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER:
Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 7.027.487 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:
%5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler:
Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER
2,849,999.00
40.6%
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN
1,350,000.00
19.2%
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına
TOLUN KUDALOĞLU
1,281,751.00
18.2%
Gerçek K19işi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına
MEHMET BAŞ
1,000,000.00
14.2%
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına
TOLGA AYDİN
500,000.00
7.1%
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 2.849.999 % 40,6 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN 1.350.000 % 19,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 1.281.751 % 18,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
MEHMET BAŞ 1.000.000 % 14,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
TOLGA AYDİN 500.000 % 7,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170481
BIST