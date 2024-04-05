***DZY* *RGYAS* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***DZY******RGYAS******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [RGYAS, DZY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin İzahname Ekleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268763BIST