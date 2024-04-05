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***DZY* *RGYAS* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

05.04.2024 18:20
***DZY* *RGYAS* *AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***DZY******RGYAS******AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

İlgili Şirketler [RGYAS, DZY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Paylarının Halka Arzına İlişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268769


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 4,51 54.344.915 % 10,00  
UMPAS 12,21 1.693.379 % 10,00  
MRGYO 5,06 81.494.973 % 10,00  
KUTPO 108,90 230.441.273 % 10,00  
KRDMA 18,81 91.502.055 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,9771 31,9836 % 0,28  
Euro 34,6602 34,7477 % 0,26  
Sterlin 40,2332 40,4349 % 0,59  
Frank 35,3266 35,5037 % 0,65  
Riyal 8,4899 8,5325 % 0,65  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,46 27,50 % 0,66  
Platin 928,54 932,15 % 0,66  
Paladyum 1.003,18 1.006,22 % 0,66  
Brent Pet. 91,61 91,61 % 0,66  
Altın Ons 2.328,83 2.329,18 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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