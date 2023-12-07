***DZY* *RGYAS* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
07.12.2023 12:05
***DZY******RGYAS******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler [RGYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Başvuru İzahnamesi -1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223462
BIST
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16:377.768
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -86,57
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:3728,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0266
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:3731,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1384
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2822
En Düşük
31,0844
16:371.892,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.892,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,65
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ATATP
|97,90
|256.398.087
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.290.507
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|300.342.983
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|666.974.441
|% 9,92
|
|EKOS
|43,70
|874.468.763
|% 9,47
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|DAPGM
|28,94
|197.206.667
|% -9,96
|
|UFUK
|115,00
|3.788.335
|% -9,95
|
|SAMAT
|62,45
|77.236.917
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|9.174.744
|% -9,94
|
|THYAO
|249,90
|4.991.112.925
|% -0,54
|
|TUPRS
|150,10
|2.982.450.952
|% 0,13
|
|YKBNK
|19,47
|2.905.516.257
|% -4,65
|
|ASTOR
|104,40
|2.352.618.994
|% 2,86
|
|AKBNK
|35,02
|2.193.104.451
|% -4,05
|
|EKGYO
|7,40
|1.660.986.913
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,47
|2.905.516.257
|% -4,65
|
|ISCTR
|21,94
|2.064.305.328
|% -3,18
|
|ODAS
|9,92
|818.243.246
|% -1,88
|
|ZOREN
|4,77
|347.958.567
|% -1,04
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9334
|28,9394
|% 0,09
|
|Euro
|31,2512
|31,2638
|% 0,41
|
|Sterlin
|36,2323
|36,4140
|% 0,10
|
|Frank
|32,8825
|33,0806
|% -0,06
|
|Riyal
|7,6905
|7,7290
|% 0,07
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,92
|23,95
|% 0,66
|
|Platin
|901,79
|903,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,33
|973,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,23
|75,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,01
|2.034,35
|% 0,66
|