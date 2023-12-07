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***DZY* *RGYAS* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

07.12.2023 12:07
***DZY* *RGYAS* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)


***DZY******RGYAS******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler [RGYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Fon Kullanım Yerine İlişkin YK Kararı.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223478


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 97,90 256.399.066 % 10,00  
IZFAS 11,11 121.290.507 % 10,00  
MRSHL 2.202,00 300.342.983 % 9,99  
ALFAS 104,20 667.219.832 % 9,92  
EKOS 43,84 875.393.924 % 9,82  
daha fazla
16:33 Alış Satış %  
Dolar 28,9338 28,9386 % 0,09  
Euro 31,2653 31,2837 % 0,47  
Sterlin 36,2294 36,4111 % 0,09  
Frank 32,8733 33,0714 % -0,09  
Riyal 7,6911 7,7297 % 0,08  
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16:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,98 24,01 % 0,66  
Platin 906,65 909,45 % 0,66  
Paladyum 984,10 989,47 % 0,66  
Brent Pet. 75,13 75,13 % 0,66  
Altın Ons 2.039,15 2.039,49 % 0,66  
Seans Raporu 16:33
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