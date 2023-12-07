***DZY* *RGYAS* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DZY******RGYAS******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [RGYAS]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Fon Kullanım Yerine İlişkin YK Kararı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223478BIST