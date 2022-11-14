***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
14.11.2022 09:18
***DZYMK******ALFAS******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarının halka arzında payların en az %5'ini satın alan yatırımcı yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
0 0 % 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079686
BIST
12:084.549
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 93,04
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:0818,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:0819,2152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0050
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:081.052,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,29
|Açılış
|: 1.052,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KONTR
|178,20
|613.339.233
|% 10,00
|
|SKTAS
|4,18
|37.703.108
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|40.702.767
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|22.873.143
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|60.820.567
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|188.991.488
|% -9,93
|
|FENER
|65,85
|232.233.144
|% -6,73
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|HLGYO
|4,31
|155.122.610
|% -5,27
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,90
|4.355.799.820
|% -0,54
|
|EREGL
|37,48
|1.872.927.320
|% 2,68
|
|ODAS
|11,60
|1.677.831.377
|% 7,31
|
|ASELS
|40,08
|1.632.884.479
|% 3,14
|
|AKFGY
|4,70
|1.117.164.861
|% 3,75
|
|AKFGY
|4,70
|1.117.164.861
|% 3,75
|
|ODAS
|11,60
|1.677.831.377
|% 7,31
|
|SKBNK
|2,30
|318.276.136
|% 6,48
|
|EKGYO
|5,40
|669.385.776
|% 1,89
|
|TSKB
|3,15
|285.324.360
|% 2,61
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6044
|18,6093
|% 0,35
|
|Euro
|19,2034
|19,2152
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,8960
|22,0058
|% -0,02
|
|Frank
|19,6177
|19,7358
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9340
|4,9588
|% 0,34
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-8,74
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.950
|7.072
|54,00
|
|Yarım
|3.375
|3.458
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.728
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|96,22
|96,22
|0,23
|