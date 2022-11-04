***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***DZYMK******ALFAS******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler [ALFAS]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. -SPK Onaylı izahname ek 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076877BIST