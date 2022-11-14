***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 09:18
***DZYMK******ALFAS******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079684
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0584
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
18,6065
En Düşük
18,5015
18:0519,1954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0248
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
19,2509
En Düşük
19,1054
18:051.051,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,59
|Açılış
|: 1.051,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSDHO
|6,79
|211.574.559
|% 122,22
|
|ATAGY
|5,78
|3.235.409
|% 70,50
|
|DOAS
|145,50
|355.836.254
|% 2,89
|
|BURVA
|34,20
|39.494.256
|% 0,00
|
|BIMAS
|135,90
|1.692.927.051
|% 0,00
|
|GSRAY
|5,49
|247.154.457
|% 0,00
|
|GUBRF
|155,10
|467.721.837
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,95
|36.135.309
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,78
|58.441.756
|% 0,00
|
|INTEM
|92,80
|27.323.004
|% 0,00
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% 0,00
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 0,00
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% 0,00
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% 0,00
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5387
|18,6034
|% 0,32
|
|Euro
|19,1047
|19,1850
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,7736
|21,8828
|% -0,58
|
|Frank
|19,5280
|19,6457
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9236
|4,9483
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-5,84
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.920
|7.061
|43,00
|
|Yarım
|3.360
|3.452
|21,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.726
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,45
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|-0,19
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem