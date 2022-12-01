***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 18:05
***DZYMK******ALFAS******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ALFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde detayları açıklanan Günlük Alım Emri Taahhüdü uyarınca hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083728
BIST
17:595.045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 67,37
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
17:5918,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
17:5919,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1749
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
17:591.079,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.079,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRLSM
|15,29
|261.050.132
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|28.780.400
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|57.399.770
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|26.335.247
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|EUYO
|4,44
|10.785.906
|% -9,57
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|KGYO
|30,04
|82.843.796
|% -5,77
|
|THYAO
|125,00
|8.865.718.015
|% 4,17
|
|KRDMD
|15,34
|6.146.828.049
|% 4,14
|
|EREGL
|42,38
|5.658.505.589
|% -0,66
|
|SISE
|39,52
|4.820.506.570
|% 1,07
|
|PETKM
|18,01
|4.688.746.623
|% 0,67
|
|EKGYO
|7,13
|3.328.851.856
|% 3,48
|
|SKBNK
|2,74
|1.120.850.066
|% 1,11
|
|KRDMD
|15,34
|6.146.828.049
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,89
|4.212.616.951
|% 5,12
|
|YKBNK
|11,87
|4.118.536.548
|% -1,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6295
|18,6382
|% 0,03
|
|Euro
|19,5603
|19,5724
|% 0,90
|
|Sterlin
|22,8388
|22,9533
|% 2,00
|
|Frank
|19,7997
|19,9190
|% 0,91
|
|Riyal
|4,9407
|4,9655
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|29,61
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|19,24
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.196
|7.265
|110,00
|
|Yarım
|3.490
|3.552
|54,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.775
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,26
|
|B. Petrol
|88,97
|88,97
|2,00
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
-
17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem