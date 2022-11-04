***DZYMK* *ALFAS* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
04.11.2022 18:08
***DZYMK******ALFAS******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALFAS]
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine satış duyurusudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076881
BIST
17:584.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 111,42
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
17:5818,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
17:5818,4782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,3005
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
17:581.000,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 25,30
|Açılış
|: 1.000,71
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler17:56
|INVEO
|25,74
|251.256.446
|% 10,00
|
|ISDMR
|27,96
|350.538.485
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|60.002.090
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|401.004.124
|% 9,98
|
|EREGL
|33,30
|6.395.219.136
|% 9,97
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|115.914.476
|% -9,92
|
|NETAS
|31,70
|169.452.653
|% -9,38
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|104,20
|11.163.923.450
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.395.219.136
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,04
|5.531.837.696
|% 7,68
|
|TUPRS
|427,50
|4.145.302.765
|% 4,91
|
|ASELS
|35,10
|3.711.710.040
|% 1,74
|
|KRDMD
|13,04
|5.531.837.696
|% 7,68
|
|EKGYO
|4,61
|1.915.842.917
|% 1,77
|
|ISCTR
|8,93
|2.801.623.289
|% 2,64
|
|YKBNK
|9,20
|2.565.410.889
|% 5,02
|
|HALKB
|8,58
|1.878.007.695
|% 4,51
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6055
|18,6179
|% 0,02
|
|Euro
|18,4657
|18,4785
|% 1,65
|
|Sterlin
|20,9704
|21,0755
|% 1,27
|
|Frank
|18,6172
|18,7293
|% 1,78
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% -0,01
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|43,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|26,14
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.694
|6.774
|140,00
|
|Yarım
|3.262
|3.314
|70,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,64
|
|B. Petrol
|98,66
|98,66
|3,99
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem