***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [AZTEK]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. Paylarının halka arzına ilişkin izahname ekidir Ek 6 25.02.2022 tarhili GFK Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052633BIST