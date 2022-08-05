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***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

05.08.2022 20:08
***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [AZTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. Paylarının halka arzına ilişkin izahname ekidir Ek 5 Akol Avukatlık Bürosu'nun 7 Temmuz 2022 tarihli Hukukçu Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052631


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9042 17,9406 % 0,17  
Euro 18,2476 18,2786 % -0,52  
Sterlin 21,5899 21,6981 % -0,59  
Frank 18,5596 18,6714 % -0,66  
Riyal 4,7548 4,7786 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -16,25  
Altın Gr. 1.022 1.022 -9,23  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.843 6.935 -55,00  
Yarım 3.334 3.390 -28,00  
Çeyrek 1.672 1.695 -13,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,91 -0,28  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,18  
B. Petrol 95,43 95,43 1,31  
Seans Raporu 18:05
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