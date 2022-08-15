***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 09:04
***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AZTEK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055302
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
0
En Düşük
0
17:5917,9628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
17:5918,4026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
17:591.035,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,29
|Açılış
|: 1.035,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.033,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AKMGY
|48,48
|1.700.597
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|262.905.903
|% 0,00
|
|AKSA
|58,65
|439.101.989
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AKMGY
|48,48
|1.700.597
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,89
|262.905.903
|% 0,00
|
|AKSA
|58,65
|439.101.989
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% 0,00
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9598
|17,9654
|% 0,19
|
|Euro
|18,3886
|18,4014
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,6848
|21,7935
|% -0,04
|
|Frank
|18,9776
|19,0919
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7708
|4,7947
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.935
|6.996
|4,00
|
|Yarım
|3.379
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.710
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,12
|
|B. Petrol
|97,02
|97,02
|-1,13
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem