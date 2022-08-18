***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AZTEK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/08/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde detayları açıklanan Günlük Alım Emri Taahhüdü uyarınca hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056765BIST