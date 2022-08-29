***DZYMK* *AZTEK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 18:12
***DZYMK******AZTEK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AZTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. halka arz izahnamesinin 27.4 maddesinde detayları açıklanan Günlük Alım Emri Taahhüdü uyarınca hazırlanan tablo ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058933
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
18:0518,1809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0836
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
18:051.017,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.016,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|35,42
|5.023.401
|% 10,00
|
|DYOBY
|18,64
|66.039.533
|% 9,97
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 9,97
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|NTGAZ
|20,66
|41.428.726
|% 9,95
|
|MTRKS
|65,15
|4.834.306
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|660.449.420
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.732.518
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|871.936
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.943.185
|% -9,91
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 1,08
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 1,77
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 2,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1820
|18,1911
|% 0,14
|
|Euro
|18,1821
|18,1864
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,2241
|21,3306
|% -0,18
|
|Frank
|18,6908
|18,8034
|% -0,18
|
|Riyal
|4,8269
|4,8511
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.818
|6.876
|-55,00
|
|Yarım
|3.322
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR