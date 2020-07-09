***DZYMK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
09.07.2020 17:36
***DZYMK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DZYMK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDNZY92015
Nominal Değer (TL)
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/07/2020
Vadesi (Gün)
70
İtfa Tarihi
16/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858296
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0085
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,08
|Açılış
|: 397,83
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6327
|8,6760
|% 0,11
|
|Frank
|7,2713
|7,3151
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-8,04
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.602
|-3,40
|
|Tam
|2.655
|2.670
|-3,50
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-1,80
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|-0,02
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|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,92
|
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