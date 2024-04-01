***DZYMK* *DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***DZYMK******DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [DZGYO, DZYMK]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)299678561Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)74,92Satıcının UnvanıDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıDenizbank A.Ş. / 299.678.561 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)4,91Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları3,93 TL - 5,89 TLİşlem Tarihi02/04/2024İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin % 74,9196'sına tekabül eden toplam 299.678.561 TL nominal değerli payların Denizbank A.Ş.'ne 1 TL nominal değerli pay için 4,91 TL fiyatla satışı, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 02/04/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265255BIST