Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DZYMK* *DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

01.04.2024 18:40
***DZYMK* *DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***DZYMK******DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [DZGYO, DZYMK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
299678561
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
74,92
Satıcının Unvanı
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Denizbank A.Ş. / 299.678.561 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
4,91
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
3,93 TL - 5,89 TL
İşlem Tarihi
02/04/2024
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin % 74,9196'sına tekabül eden toplam 299.678.561 TL nominal değerli payların Denizbank A.Ş.'ne 1 TL nominal değerli pay için 4,91 TL fiyatla satışı, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 02/04/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265255


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.158
Değişim :  0,17% |  15,14
Açılış :  9.234  
Önceki Kapanış :  9.142  
En Düşük
8.962 En Yüksek
9.259
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 13,97 1.009.256.399 % 10,00  
SELVA 17,05 57.048.722 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ERSU 47,40 71.732.529 % 9,98  
EUKYO 28,44 17.442.713 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,0725 32,1016 % -0,92  
Euro 34,4818 34,6267 % -1,17  
Sterlin 40,3581 40,5604 % -2,67  
Frank 35,5561 35,7343 % -2,37  
Riyal 8,5772 8,6202 % -2,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,98 25,00 % 0,66  
Platin 901,54 903,12 % 0,66  
Paladyum 996,50 1.001,63 % 0,66  
Brent Pet. 87,92 87,92 % 0,66  
Altın Ons 2.238,53 2.238,86 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru