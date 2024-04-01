***DZYMK* *DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
01.04.2024 18:40
***DZYMK******DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [DZGYO, DZYMK]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
299678561
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
74,92
Satıcının Unvanı
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Denizbank A.Ş. / 299.678.561 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
4,91
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
3,93 TL - 5,89 TL
İşlem Tarihi
02/04/2024
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin % 74,9196'sına tekabül eden toplam 299.678.561 TL nominal değerli payların Denizbank A.Ş.'ne 1 TL nominal değerli pay için 4,91 TL fiyatla satışı, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 02/04/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265255
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