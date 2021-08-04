***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.08.2021 22:35
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. FAALİYET RAPORU EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954874
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0725
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0841
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05493,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,86
|Açılış
|: 493,91
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4717
|8,4774
|% 0,86
|
|Euro
|10,0237
|10,0637
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,7385
|11,7974
|% 0,71
|
|Frank
|9,3166
|9,3727
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2540
|2,2653
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,52
|
|Altın Gr.
|493
|493
|3,96
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|70,27
|70,27
|-2,14
|