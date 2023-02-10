***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.02.2023 19:52
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. FAALİYET RAPORU EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112831
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1201
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,0836
10:421.128,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.128,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8272
|18,8371
|% 0,03
|
|Euro
|20,0941
|20,1043
|% -0,59
|
|Sterlin
|22,6250
|22,7385
|% -0,51
|
|Frank
|20,2839
|20,4061
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0023
|5,0274
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|3,13
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|1,90
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.618
|7.685
|-10,00
|
|Yarım
|3.722
|3.761
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.880
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,05
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|1,81
|