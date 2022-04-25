***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/04/2022Karar Sayısı2022/25SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıDENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. FAALİYET RAPORU EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023615BIST