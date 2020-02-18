***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 150.000.000 -26.251 52.568.418 3.342.012 1.304.478 62.586.584 56.776.217 326.551.458 18.353.818 344.905.276Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.570.428 55.205.789 -56.776.217 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)123.977.811 123.977.811 4.263.621 128.241.432Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış2.923.666 2.923.666Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.352.884 -1.352.884 -1.352.884Dönem Sonu Bakiyeler27 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490Transferler5.699.916 2.469.132 115.808.763 -123.977.811 0Dönem Karı (Zararı)137.622.135 137.622.135 1.928.520 139.550.655Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış2.601.410 2.601.410Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-885.420 -885.420 -885.420Dönem Sonu Bakiyeler27 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-113.062.360 -60.520.795Dönem Karı (Zararı)139.550.655 128.241.432Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)139.550.655 128.241.432Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.549.071 -8.929.327Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 4.664.958 1.171.318Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.872.083 4.830.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.422.676 2.812.328Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 449.407 2.018.594Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.889.719 -7.859.070Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-16.039.650 -13.267.269Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17.929.369 5.408.199Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler341.470 569.738Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler341.470 569.738Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.230.745 -3.526.557Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.449.904 -4.115.678İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-245.623.282 -162.535.682Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-8.053.605 -2.219.458Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.432.221 -41.047.323İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.365.817 -421.552İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.066.404 -40.625.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-944.540 -2.867.185İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-944.540 -2.867.185Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12.592.015 -45.026.755Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.096.690 -1.160.577İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)177.376 -229.981İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44.919.314 -930.596Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.429.156 3.656.381İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.429.156 3.656.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-264.452.465 -73.870.765Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-268.483.424 -76.656.825Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.030.959 2.786.060Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-91.523.556 -43.223.577Alınan Temettüler31 7.305.138 3.620.092Ödenen Faiz31 -17.929.369 -5.408.199Alınan Faiz31 16.039.650 13.267.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -482.226Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler32 -26.471.997 -28.776.380YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.726.650 -710.786Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri778.964 12.480Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 778.964 12.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.533.321 -2.205.028Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -491.628 -1.024.812Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -4.041.693 -1.180.216Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 1.575.935 3.060.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.206.758 -1.008.500Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-341.470 -569.738FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI298.571.986 92.513.531Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri298.571.986 92.513.531Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri298.571.986 92.513.531YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)179.782.976 31.281.950Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.540.238 20.722.242NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)199.323.214 52.004.192DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 146.532.402 94.528.210DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 345.855.616 146.532.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 346.073.578 146.601.099Finansal Yatırımlar7 18.479.110 10.425.505Ticari Alacaklar10 160.708.442 134.276.221İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 2.718.031 1.352.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar157.990.411 132.924.007Diğer Alacaklar11 7.333.817 6.389.277İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.333.817 6.389.277Türev Araçlar12 0 471.054Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar471.054Peşin Ödenmiş Giderler13 35.088.623 47.680.638Diğer Dönen Varlıklar26 843.744 5.590.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar843.744 5.590.804ARA TOPLAM568.527.314 351.434.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR568.527.314 351.434.598DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.494.057 1.494.057Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.494.057 1.494.057Diğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Stoklar14 514.771.103 259.163.049Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 5.557.915 5.079.299Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 218.679.805 202.001.230Maddi Duran Varlıklar18 811.227 1.541.158Tesis, Makine ve Cihazlar632.411 283.158Mobilya ve Demirbaşlar54.451 87.340Özel Maliyetler95.138 274.480Diğer Maddi Duran Varlıklar29.227 896.180Kullanım Hakkı Varlıkları18 15.770.927Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 5.010.374 1.874.115Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.010.374 1.874.115Ertelenmiş Vergi Varlığı32 401.211 212.393Diğer Duran Varlıklar26 54.061.614 30.086.222İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar54.061.614 30.086.222TOPLAM DURAN VARLIKLAR816.559.274 501.452.564TOPLAM VARLIKLAR1.385.086.588 852.887.162KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 425.552.780 127.513.397İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar34 659.294 949.075Kiralama İşlemlerinden Borçlar659.294 949.075İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar424.893.486 126.564.322İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları391.171.485 97.293.322Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar33.722.001 29.271.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları231.870 79.570İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları231.870 79.570Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları231.870 79.570Ticari Borçlar10 27.958.145 11.106.812İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 80.556 55.480İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar27.877.589 11.051.332Diğer Borçlar11 6.740.193 10.169.349İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.740.193 10.169.349Türev Araçlar12 0 129.584Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar129.584Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 45.725 1.090.399Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 7.885.726 1.533.372Kısa Vadeli Karşılıklar2.619.152 2.018.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 930.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.689.152 2.018.594Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.902.370 10.754.189İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 13.902.370 10.754.189ARA TOPLAM484.935.961 164.395.266TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER484.935.961 164.395.266UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 17.604.200 532.603İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 142.980Kiralama İşlemlerinden Borçlar34 0 142.980İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.604.200 389.623Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.604.200 389.623Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar11 213.927.882 185.834.825İlişkili Taraflara Diğer Borçlar34 198.690.898 160.800.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.236.984 25.034.200Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 41.506.145 18.721.376Uzun Vadeli Karşılıklar10.010.622 7.635.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 10.010.622 7.635.168Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 1.117.643 1.050.434TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER284.166.492 213.774.406TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER769.102.453 378.169.672ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar585.913.100 449.176.385Ödenmiş Sermaye27 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.238.304 -1.352.884Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.238.304 -1.352.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.238.304 -1.352.884Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.542.167 52.542.167Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)27 -26.251 -26.251Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar3 52.568.418 52.568.418Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 10.612.356 4.912.440Yasal Yedekler10.612.356 4.912.440Diğer Yedekler3.773.610 1.304.478Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları233.601.136 117.792.373Net Dönem Karı veya Zararı137.622.135 123.977.811Kontrol Gücü Olmayan Paylar33 30.071.035 25.541.105TOPLAM ÖZKAYNAKLAR615.984.135 474.717.490TOPLAM KAYNAKLAR1.385.086.588 852.887.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 30.942.525.189 6.384.106.547Satışların Maliyeti28 -30.915.273.803 -6.373.413.906TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.251.386 10.692.641Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı28 191.182.716 154.464.908Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri155.772.628 124.914.126Faiz Gelirleri35.410.088 29.550.782Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti28 -1.546.493 -954.834Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-1.546.493 -954.834FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)28 189.636.223 153.510.074BRÜT KAR (ZARAR)216.887.609 164.202.715Genel Yönetim Giderleri29-30 -91.007.109 -71.684.638Pazarlama Giderleri29-30 -10.109.222 -10.166.500Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -160.415 -85.586Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.805.284 -6.751.518ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)112.805.579 75.514.473Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.047.752 32.395.366Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 478.616 147.943FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)128.331.947 108.057.782Finansman Gelirleri31 72.846.421 77.160.642Finansman Giderleri31 -28.675.238 -31.345.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)172.503.130 153.872.840Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -32.952.475 -25.631.408Dönem Vergi (Gideri) Geliri-32.824.351 -28.525.944Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-128.124 2.894.536SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)139.550.655 128.241.432DÖNEM KARI (ZARARI)139.550.655 128.241.432Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33 1.928.520 4.263.621Ana Ortaklık Payları137.622.135 123.977.811Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-885.420 -1.352.884Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.135.153 -1.734.469Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler249.733 381.585Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) Geliri249.733 381.585Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiMaddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi EtkisiÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi EtkisiYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriEdinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen TutarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-885.420 -1.352.884TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)138.665.235 126.888.548Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33 1.928.520 4.263.621Ana Ortaklık Payları136.736.715 122.624.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819959BIST