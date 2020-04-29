***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2020 18:32
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.699.916 1.469.133 115.808.763 -123.977.811 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
34.479.687 34.479.687 213.909 34.693.596
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-73.684 -73.684
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.611 233.601.136 34.479.687 483.656.073 25.681.330 509.337.403
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135
Transferler
3.015.233 134.606.903 -137.622.135 0
Dönem Karı (Zararı)
59.100.099 59.100.099 188.878 59.288.977
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3.221.817 3.221.817
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 6.788.843 368.208.039 59.100.099 645.013.200 33.481.729 678.494.929
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.165.507 -62.400.652
Dönem Karı (Zararı)
59.288.977 34.663.596
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.288.977 34.663.596
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.496.134 -17.232.976
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.367.721 1.024.234
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.040.732 -4.475.174
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
799.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.040.732 -5.274.593
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.852.778 -13.917.165
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-10.852.778 -13.917.165
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.029.655 129.415
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.714
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.668.068 -83.778.483
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-33.407.190 -16.309.561
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.180.710 -30.766.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-462.677 -307.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.643.387 -30.458.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.918.160 6.389.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.918.160 6.389.277
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.168.167 -47.373.539
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.444.139 8.915.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
106.804 -17.470.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
514.771.103
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 5.503.824 5.557.915
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 218.679.805 218.679.805
Maddi Duran Varlıklar
11 699.532 811.227
Tesis, Makine ve Cihazlar
594.788 632.411
Mobilya ve Demirbaşlar
45.327 54.451
Özel Maliyetler
51.226 95.138
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8.191 29.227
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 17.525.122 15.770.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.640.287 5.010.374
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.640.287 5.010.374
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
624.207 401.211
Diğer Duran Varlıklar
57.194.565 54.061.614
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
57.194.565 54.061.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
842.354.190 816.559.274
TOPLAM VARLIKLAR
1.445.416.514 1.385.086.588
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
381.398.138 425.552.780
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 818.229 659.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
818.229 659.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
380.579.909 424.893.486
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
356.067.909 391.171.485
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.512.000 33.722.001
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
205.577 231.870
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
205.577 231.870
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
205.577 231.870
Ticari Borçlar
8 42.402.284 27.958.145
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 187.360 80.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
42.214.924 27.877.589
Diğer Borçlar
5.439.586 6.740.193
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.439.586 6.740.193
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.385 45.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.079.018 7.885.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.671.309 2.619.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.991.157 930.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.680.152 1.689.152
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.309.553 13.902.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.309.553 13.902.370
ARA TOPLAM
463.531.850 484.935.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.531.850 484.935.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.645.129 17.604.200
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.645.129 17.604.200
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.645.129 17.604.200
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
205.821.892 213.927.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 189.291.829 198.690.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.530.063 15.236.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
64.789.725 41.506.145
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.762.695 10.010.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.762.695 10.010.622
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.370.294 1.117.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
303.389.735 284.166.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
766.921.585 769.102.453
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
645.013.200 585.913.100
Ödenmiş Sermaye
14 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.238.304 -2.238.304
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.238.304 -2.238.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.238.304 -2.238.304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.542.167 52.542.167
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 -26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
52.568.418 52.568.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 10.612.356 10.612.356
Yasal Yedekler
10.612.356 10.612.356
Diğer Yedekler
6.788.843 3.773.610
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
368.208.039 233.601.136
Net Dönem Karı veya Zararı
59.100.099 137.622.135
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.481.729 30.071.035
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
678.494.929 615.984.135
TOPLAM KAYNAKLAR
1.445.416.514 1.385.086.588
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 12.276.838.001 6.159.929.569
Satışların Maliyeti
15 -12.268.010.398 -6.154.873.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.827.603 5.055.928
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 67.904.336 40.449.383
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
61.211.488 31.403.936
Faiz Gelirleri
6.692.848 9.045.447
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -1.206.787 -138.288
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.206.787 -138.288
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15 66.697.549 40.311.095
BRÜT KAR (ZARAR)
75.525.152 45.367.023
Genel Yönetim Giderleri
16 -25.558.261 -20.775.612
Pazarlama Giderleri
16 -3.448.673 -1.950.367
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -7.191 -5.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.857.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -185.777 -370.628
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.325.250 24.122.522
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
207.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -54.091 -12.107
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.271.159 24.317.452
Finansman Gelirleri
17 27.478.518 22.068.365
Finansman Giderleri
17 -455.220 -3.012.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.294.457 43.373.477
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.005.480 -8.679.881
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.975.825 -8.942.316
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.029.655 262.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.288.977 34.693.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.288.977 34.693.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
188.878 213.909
Ana Ortaklık Payları
59.100.099 34.479.687
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.288.977 34.693.596
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
188.878 213.909
Ana Ortaklık Payları
59.100.099 34.479.687
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841233
BIST