***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.699.916 1.469.133 115.808.763 -123.977.811 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)34.479.687 34.479.687 213.909 34.693.596Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-73.684 -73.684Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.611 233.601.136 34.479.687 483.656.073 25.681.330 509.337.403Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135Transferler3.015.233 134.606.903 -137.622.135 0Dönem Karı (Zararı)59.100.099 59.100.099 188.878 59.288.977Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3.221.817 3.221.817Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 6.788.843 368.208.039 59.100.099 645.013.200 33.481.729 678.494.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.165.507 -62.400.652Dönem Karı (Zararı)59.288.977 34.663.596Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)59.288.977 34.663.596Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.496.134 -17.232.976Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.367.721 1.024.234Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.040.732 -4.475.174Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler799.419Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.040.732 -5.274.593Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.852.778 -13.917.165Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-10.852.778 -13.917.165Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.029.655 129.415Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler5.714Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler5.714İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-44.668.068 -83.778.483Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-33.407.190 -16.309.561Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.180.710 -30.766.178İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-462.677 -307.532İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)12.643.387 -30.458.646Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.918.160 6.389.277İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.918.160 6.389.277Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-44.168.167 -47.373.539Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.444.139 8.915.389İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)106.804 -17.470.922İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)514.771.103Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 5.503.824 5.557.915Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 218.679.805 218.679.805Maddi Duran Varlıklar11 699.532 811.227Tesis, Makine ve Cihazlar594.788 632.411Mobilya ve Demirbaşlar45.327 54.451Özel Maliyetler51.226 95.138Diğer Maddi Duran Varlıklar8.191 29.227Kullanım Hakkı Varlıkları11 17.525.122 15.770.927Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.640.287 5.010.374Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.640.287 5.010.374Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı624.207 401.211Diğer Duran Varlıklar57.194.565 54.061.614İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar57.194.565 54.061.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR842.354.190 816.559.274TOPLAM VARLIKLAR1.445.416.514 1.385.086.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar381.398.138 425.552.780İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 818.229 659.294Kiralama İşlemlerinden Borçlar818.229 659.294İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar380.579.909 424.893.486İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları356.067.909 391.171.485Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar24.512.000 33.722.001Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları205.577 231.870İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları205.577 231.870Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları205.577 231.870Ticari Borçlar8 42.402.284 27.958.145İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 187.360 80.556İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar42.214.924 27.877.589Diğer Borçlar5.439.586 6.740.193İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.439.586 6.740.193Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.385 45.725Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.079.018 7.885.726Kısa Vadeli Karşılıklar3.671.309 2.619.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.991.157 930.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.680.152 1.689.152Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.309.553 13.902.370İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.309.553 13.902.370ARA TOPLAM463.531.850 484.935.961TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER463.531.850 484.935.961UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.645.129 17.604.200İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.645.129 17.604.200Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.645.129 17.604.200Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar205.821.892 213.927.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 189.291.829 198.690.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.530.063 15.236.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)64.789.725 41.506.145Uzun Vadeli Karşılıklar10.762.695 10.010.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.762.695 10.010.622Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.370.294 1.117.643TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER303.389.735 284.166.492TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER766.921.585 769.102.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar645.013.200 585.913.100Ödenmiş Sermaye14 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.238.304 -2.238.304Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.238.304 -2.238.304Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.238.304 -2.238.304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.542.167 52.542.167Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 -26.251 -26.251Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar52.568.418 52.568.418Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 10.612.356 10.612.356Yasal Yedekler10.612.356 10.612.356Diğer Yedekler6.788.843 3.773.610Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları368.208.039 233.601.136Net Dönem Karı veya Zararı59.100.099 137.622.135Kontrol Gücü Olmayan Paylar33.481.729 30.071.035TOPLAM ÖZKAYNAKLAR678.494.929 615.984.135TOPLAM KAYNAKLAR1.445.416.514 1.385.086.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 12.276.838.001 6.159.929.569Satışların Maliyeti15 -12.268.010.398 -6.154.873.641TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.827.603 5.055.928Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı15 67.904.336 40.449.383Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri61.211.488 31.403.936Faiz Gelirleri6.692.848 9.045.447Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti15 -1.206.787 -138.288Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-1.206.787 -138.288FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)15 66.697.549 40.311.095BRÜT KAR (ZARAR)75.525.152 45.367.023Genel Yönetim Giderleri16 -25.558.261 -20.775.612Pazarlama Giderleri16 -3.448.673 -1.950.367Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -7.191 -5.001Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.857.107Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -185.777 -370.628ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.325.250 24.122.522Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler207.037Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -54.091 -12.107FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.271.159 24.317.452Finansman Gelirleri17 27.478.518 22.068.365Finansman Giderleri17 -455.220 -3.012.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.294.457 43.373.477Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.005.480 -8.679.881Dönem Vergi (Gideri) Geliri-12.975.825 -8.942.316Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.029.655 262.435SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)59.288.977 34.693.596DÖNEM KARI (ZARARI)59.288.977 34.693.596Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar188.878 213.909Ana Ortaklık Payları59.100.099 34.479.687Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) GeliriÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiMaddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi EtkisiÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi EtkisiYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriEdinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen TutarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.288.977 34.693.596Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar188.878 213.909Ana Ortaklık Payları59.100.099 34.479.687http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841233BIST