***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2020 22:59
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490
Transferler
5.699.916 2.469.132 115.808.763 -123.977.811
Dönem Karı (Zararı)
61.659.291 61.659.291 161.542 61.820.833
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 61.659.291 510.835.676 25.702.647 536.538.323
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.611 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135
Transferler
5.742.124 3.015.233 128.864.778 -137.622.135
Dönem Karı (Zararı)
100.700.776 100.700.776 419.912 101.120.688
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-6.932.664 -6.932.664 30.752.405 23.819.741
Dönem Sonu Bakiyeler
15 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 16.354.480 6.788.843 355.533.251 100.700.776 679.681.213 61.243.351 740.924.564
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-315.662.454 -83.953.394
Dönem Karı (Zararı)
101.120.688 61.847.992
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
101.120.688 61.847.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.340.151 6.108.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9 2.746.279 730.250
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.124.569 4.531.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.188.569 2.729.313
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -64.000 1.801.745
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
339.346 -5.243.168
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
620.431 -8.866.079
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-281.085 3.622.911
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.633 109.497
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11.633 109.497
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-187.314 -31.079
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-187.314 -31.079
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.885.726 6.200.778
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
419.912 -188.701
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-399.671.827 -147.022.280
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-126.357.266 -6.173.540
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-136.610.836 -10.777.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.647 -1.128.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-136.574.189 -9.649.860
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.890.348 -450.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.890.348 -450.094
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-58.021.653 -32.994.773
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.742.995 12.053.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.445.559 34.492
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.188.554 12.018.794
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.750.646 -6.627.603
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.750.646 -6.627.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.784.073 -102.051.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-109.268.850 -101.691.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
55.484.777 -359.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-281.210.988 -79.065.653
Alınan Temettüler
736.669
Ödenen Faiz
-18.394.907 -3.622.911
Alınan Faiz
3.388.780 8.866.079
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-20.182.008 -10.130.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.127.692 -835.857
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
23.819.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-692.049
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-692.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -126.801
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-126.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.365.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.964.559
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-109.497
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.937.358 169.764.932
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.937.358 169.764.932
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
12.937.358 169.764.932
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-279.597.404 84.975.681
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.602.827 1.832.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-251.994.577 86.808.351
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
346.073.578 146.532.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.079.001 233.340.753
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 94.079.001 346.073.578
Finansal Yatırımlar
4 145.023.691 18.479.110
Ticari Alacaklar
5 297.319.278 160.708.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 2.754.678 2.718.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
294.564.600 157.990.411
Diğer Alacaklar
52.224.165 7.333.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.224.165 7.333.817
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 92.690.364 35.088.623
Diğer Dönen Varlıklar
8.157.696 843.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.157.696 843.744
ARA TOPLAM
689.494.195 568.527.314
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
689.494.195 568.527.314
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.494.057 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.494.057 1.494.057
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Stoklar
13 589.086.705 514.771.103
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 5.370.600 5.557.915
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 218.679.805 218.679.805
Maddi Duran Varlıklar
8-9 849.650 811.227
Tesis, Makine ve Cihazlar
802.407 632.411
Mobilya ve Demirbaşlar
37.044 54.451
Özel Maliyetler
10.199 95.138
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 29.227
Kullanım Hakkı Varlıkları
8-9 16.578.982 15.770.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8-9 4.634.481 5.010.374
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8-9 4.634.481 5.010.374
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 576.774 401.211
Diğer Duran Varlıklar
11 62.058.121 54.061.614
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
62.058.121 54.061.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
899.330.216 816.559.274
TOPLAM VARLIKLAR
1.588.824.411 1.385.086.588
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
437.421.617 425.552.780
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
63.198.841 659.294
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
63.198.841 659.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
374.222.776 424.893.486
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
340.094.776 391.171.485
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.128.000 33.722.001
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 140.059 231.870
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.059 231.870
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
140.059 231.870
Ticari Borçlar
95.820.644 70.329.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 44.177.536 42.451.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
51.643.108 27.877.589
Diğer Borçlar
4.989.547 6.740.193
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.989.547 6.740.193
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.046 45.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13.665.323 7.885.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.364.568 2.619.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.739.416 930.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.625.152 1.689.152
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.634.255 13.902.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.634.255 13.902.370
ARA TOPLAM
577.043.059 527.307.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
577.043.059 527.307.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.672.721 17.604.200
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.672.721 17.604.200
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.672.721 17.604.200
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
167.900.189 171.556.764
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
150.240.170 156.319.780
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.660.019 15.236.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
69.035.374 41.506.145
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.389.775 10.010.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.389.775 10.010.622
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 3.858.729 1.117.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
270.856.788 241.795.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
847.899.847 769.102.453
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
679.681.213 585.913.100
Ödenmiş Sermaye
15 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.238.304 -2.238.304
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.238.304 -2.238.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.238.304 -2.238.304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.542.167 52.542.167
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 -26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
52.568.418 52.568.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.354.480 10.612.356
Yasal Yedekler
16.354.480 10.612.356
Diğer Yedekler
6.788.843 3.773.610
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
355.533.251 233.601.136
Net Dönem Karı veya Zararı
100.700.776 137.622.135
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
61.243.351 30.071.035
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
740.924.564 615.984.135
TOPLAM KAYNAKLAR
1.588.824.411 1.385.086.588
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 17.463.411.717 13.311.374.400 5.186.573.716 7.151.444.831
Satışların Maliyeti
16 -17.449.923.563 -13.299.090.982 -5.181.913.165 -7.144.217.341
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.488.154 12.283.418 4.660.551 7.227.490
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 145.291.685 82.548.880 77.387.349 42.099.497
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
131.777.782 63.821.408 70.566.294 32.417.472
Faiz Gelirleri
13.513.903 18.727.472 6.821.055 9.682.025
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
16 -1.530.796 -311.000 -324.009 -172.712
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.530.796 -311.000 -324.009 -172.712
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 143.760.889 82.237.880 77.063.340 41.926.785
BRÜT KAR (ZARAR)
157.249.043 94.521.298 81.723.891 49.154.275
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -50.096.108 -43.514.877 -24.537.847 -22.739.265
Pazarlama Giderleri
17-18 -6.928.899 -4.717.491 -3.480.226 -2.767.124
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17-18 -76.698 -20.796 -69.507 -15.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.411.068 1.553.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -451.968 -1.559.312 -266.191 -1.188.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.695.370 48.119.890 53.370.120 23.997.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
210.937 3.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -187.314 -31.079 -133.223 -18.972
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.508.056 48.299.748 53.236.897 23.982.296
Finansman Gelirleri
19 35.200.458 43.953.030 21.135.292 21.884.665
Finansman Giderleri
19 -3.997.426 -12.823.646 -3.542.206 -9.784.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
130.711.088 79.429.132 70.829.983 36.082.811
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.590.400 -17.608.299 -15.584.920 -8.928.415
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-27.024.877 -18.027.712 -14.049.052 -9.085.396
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.565.523 419.413 -1.535.868 156.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.120.688 61.820.833 55.245.063 27.154.396
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.120.688 61.820.833 55.245.063 27.154.396
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
419.912 161.542 231.034 -25.208
Ana Ortaklık Payları
100.700.776 61.659.291 55.014.029 27.179.604
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.120.688 61.820.833 55.245.063 27.154.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
419.912 161.542 231.034 -25.208
Ana Ortaklık Payları
100.700.776 61.659.291 55.014.029 27.179.604
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862912
BIST