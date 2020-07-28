***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490Transferler5.699.916 2.469.132 115.808.763 -123.977.811Dönem Karı (Zararı)61.659.291 61.659.291 161.542 61.820.833Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler15 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 61.659.291 510.835.676 25.702.647 536.538.323Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.611 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135Transferler5.742.124 3.015.233 128.864.778 -137.622.135Dönem Karı (Zararı)100.700.776 100.700.776 419.912 101.120.688Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-6.932.664 -6.932.664 30.752.405 23.819.741Dönem Sonu Bakiyeler15 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 16.354.480 6.788.843 355.533.251 100.700.776 679.681.213 61.243.351 740.924.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-315.662.454 -83.953.394Dönem Karı (Zararı)101.120.688 61.847.992Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)101.120.688 61.847.992Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.340.151 6.108.635Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.9 2.746.279 730.250Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.124.569 4.531.058Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.188.569 2.729.313Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -64.000 1.801.745Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler339.346 -5.243.168Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler620.431 -8.866.079Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-281.085 3.622.911Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11.633 109.497Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11.633 109.497Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-187.314 -31.079İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-187.314 -31.079Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.885.726 6.200.778Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler419.912 -188.701İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-399.671.827 -147.022.280Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-126.357.266 -6.173.540Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-136.610.836 -10.777.991İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.647 -1.128.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-136.574.189 -9.649.860Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.890.348 -450.094İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.890.348 -450.094Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-58.021.653 -32.994.773Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.742.995 12.053.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.445.559 34.492İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26.188.554 12.018.794Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.750.646 -6.627.603İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.750.646 -6.627.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53.784.073 -102.051.565Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-109.268.850 -101.691.807Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)55.484.777 -359.758Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-281.210.988 -79.065.653Alınan Temettüler736.669Ödenen Faiz-18.394.907 -3.622.911Alınan Faiz3.388.780 8.866.079Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-20.182.008 -10.130.909YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.127.692 -835.857Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları23.819.741Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-692.049Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-692.049Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -126.801Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-126.801Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.365.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.964.559Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-109.497FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.937.358 169.764.932Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.937.358 169.764.932Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri12.937.358 169.764.932YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-279.597.404 84.975.681Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi27.602.827 1.832.670NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-251.994.577 86.808.351DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ346.073.578 146.532.402DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 94.079.001 233.340.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 94.079.001 346.073.578Finansal Yatırımlar4 145.023.691 18.479.110Ticari Alacaklar5 297.319.278 160.708.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 2.754.678 2.718.031İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar294.564.600 157.990.411Diğer Alacaklar52.224.165 7.333.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar52.224.165 7.333.817Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 92.690.364 35.088.623Diğer Dönen Varlıklar8.157.696 843.744İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.157.696 843.744ARA TOPLAM689.494.195 568.527.314TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR689.494.195 568.527.314DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.494.057 1.494.057Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.494.057 1.494.057Diğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Stoklar13 589.086.705 514.771.103Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 5.370.600 5.557.915Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 218.679.805 218.679.805Maddi Duran Varlıklar8-9 849.650 811.227Tesis, Makine ve Cihazlar802.407 632.411Mobilya ve Demirbaşlar37.044 54.451Özel Maliyetler10.199 95.138Diğer Maddi Duran Varlıklar0 29.227Kullanım Hakkı Varlıkları8-9 16.578.982 15.770.927Maddi Olmayan Duran Varlıklar8-9 4.634.481 5.010.374Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8-9 4.634.481 5.010.374Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı10 576.774 401.211Diğer Duran Varlıklar11 62.058.121 54.061.614İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar62.058.121 54.061.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR899.330.216 816.559.274TOPLAM VARLIKLAR1.588.824.411 1.385.086.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar437.421.617 425.552.780İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar63.198.841 659.294Kiralama İşlemlerinden Borçlar63.198.841 659.294İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar374.222.776 424.893.486İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları340.094.776 391.171.485Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar34.128.000 33.722.001Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 140.059 231.870İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.059 231.870Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.059 231.870Ticari Borçlar95.820.644 70.329.263İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 44.177.536 42.451.674İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar51.643.108 27.877.589Diğer Borçlar4.989.547 6.740.193İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.989.547 6.740.193Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.046 45.725Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13.665.323 7.885.726Kısa Vadeli Karşılıklar7.364.568 2.619.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.739.416 930.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.625.152 1.689.152Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.634.255 13.902.370İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.634.255 13.902.370ARA TOPLAM577.043.059 527.307.079TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER577.043.059 527.307.079UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.672.721 17.604.200İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.672.721 17.604.200Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.672.721 17.604.200Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar167.900.189 171.556.764İlişkili Taraflara Diğer Borçlar150.240.170 156.319.780İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.660.019 15.236.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)69.035.374 41.506.145Uzun Vadeli Karşılıklar11.389.775 10.010.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.389.775 10.010.622Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 3.858.729 1.117.643TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER270.856.788 241.795.374TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER847.899.847 769.102.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar679.681.213 585.913.100Ödenmiş Sermaye15 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.238.304 -2.238.304Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.238.304 -2.238.304Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.238.304 -2.238.304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.542.167 52.542.167Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 -26.251 -26.251Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar52.568.418 52.568.418Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.354.480 10.612.356Yasal Yedekler16.354.480 10.612.356Diğer Yedekler6.788.843 3.773.610Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları355.533.251 233.601.136Net Dönem Karı veya Zararı100.700.776 137.622.135Kontrol Gücü Olmayan Paylar61.243.351 30.071.035TOPLAM ÖZKAYNAKLAR740.924.564 615.984.135TOPLAM KAYNAKLAR1.588.824.411 1.385.086.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 17.463.411.717 13.311.374.400 5.186.573.716 7.151.444.831Satışların Maliyeti16 -17.449.923.563 -13.299.090.982 -5.181.913.165 -7.144.217.341TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.488.154 12.283.418 4.660.551 7.227.490Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 145.291.685 82.548.880 77.387.349 42.099.497Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri131.777.782 63.821.408 70.566.294 32.417.472Faiz Gelirleri13.513.903 18.727.472 6.821.055 9.682.025Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti16 -1.530.796 -311.000 -324.009 -172.712Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-1.530.796 -311.000 -324.009 -172.712FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)16 143.760.889 82.237.880 77.063.340 41.926.785BRÜT KAR (ZARAR)157.249.043 94.521.298 81.723.891 49.154.275Genel Yönetim Giderleri17-18 -50.096.108 -43.514.877 -24.537.847 -22.739.265Pazarlama Giderleri17-18 -6.928.899 -4.717.491 -3.480.226 -2.767.124Araştırma ve Geliştirme Giderleri17-18 -76.698 -20.796 -69.507 -15.795Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.411.068 1.553.961Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -451.968 -1.559.312 -266.191 -1.188.684ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)99.695.370 48.119.890 53.370.120 23.997.368Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler210.937 3.900Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 -187.314 -31.079 -133.223 -18.972FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)99.508.056 48.299.748 53.236.897 23.982.296Finansman Gelirleri19 35.200.458 43.953.030 21.135.292 21.884.665Finansman Giderleri19 -3.997.426 -12.823.646 -3.542.206 -9.784.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)130.711.088 79.429.132 70.829.983 36.082.811Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.590.400 -17.608.299 -15.584.920 -8.928.415Dönem Vergi (Gideri) Geliri-27.024.877 -18.027.712 -14.049.052 -9.085.396Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.565.523 419.413 -1.535.868 156.981SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)101.120.688 61.820.833 55.245.063 27.154.396DÖNEM KARI (ZARARI)101.120.688 61.820.833 55.245.063 27.154.396Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar419.912 161.542 231.034 -25.208Ana Ortaklık Payları100.700.776 61.659.291 55.014.029 27.179.604Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) GeliriÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiMaddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi EtkisiÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi EtkisiYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriEdinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen TutarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.120.688 61.820.833 55.245.063 27.154.396Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar419.912 161.542 231.034 -25.208Ana Ortaklık Payları100.700.776 61.659.291 55.014.029 27.179.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862912BIST