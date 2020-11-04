***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2020 18:32
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.699.916 2.469.132 115.808.763 -123.977.811 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
86.268.758 86.268.758 49.570 86.318.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarı 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-26.556 -26.556
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 86.268.758 535.445.144 25.564.119 561.009.263
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135
Transferler
5.742.124 3.015.233 128.864.778 -137.622.135
Dönem Karı (Zararı)
166.751.327 166.751.327 727.063 167.478.390
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-6.313.967 -6.313.967 54.861.335 48.547.368
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 16.354.480 6.788.843 356.151.947 166.751.327 746.350.460 85.659.431 832.009.891
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-253.426.410 -87.339.609
Dönem Karı (Zararı)
167.478.390 86.318.328
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
167.478.390 86.318.328
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.334.894 3.231.811
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 4.137.757 1.097.064
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.683.061 4.644.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.747.061 3.324.398
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -64.000 1.319.745
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-779.845 -8.232.633
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
416.334 -13.744.026
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.196.179 5.511.393
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -388.120
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-388.120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-318.868 487.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.885.726 5.673.211
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
727.063 -49.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-393.482.696 -165.849.771
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-109.470.898 -5.164.986
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-247.560.990 -6.356.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
118.053 -2.196.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-247.679.043 -4.160.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.015.812 -6.124.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.015.812 -6.124.061
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-48.008.358 -29.190.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.710.448 12.852.410
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-386.166 30.387
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
120.096.614 12.822.023
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.892 -6.789.967
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-93.023.194 -125.076.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-287.362.674 -150.430.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
194.339.480 25.354.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-204.669.412 -76.299.632
Alınan Temettüler
736.668 285.583
Ödenen Faiz
-22.341.766 -5.511.393
Alınan Faiz
5.861.366 13.744.026
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-33.013.266 -19.558.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.855.317 -1.808.968
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
48.547.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-692.049 -573.767
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-692.049 -573.767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.575.937
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.199.258
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
388.120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.199.437 191.168.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-49.199.437 191.168.705
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-49.199.437 191.168.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-254.770.530 102.020.128
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.261.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-239.508.778 102.020.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
346.073.578 146.532.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.564.800 248.552.530
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 106.564.801 346.073.578
Finansal Yatırımlar
4 128.268.877 18.479.110
Ticari Alacaklar
5 408.269.432 160.708.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 2.599.978 2.718.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
405.669.454 157.990.411
Diğer Alacaklar
22.349.629 7.333.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.349.629 7.333.817
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
82.369.918 35.088.623
Diğer Dönen Varlıklar
3.351.707 843.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.351.707 843.744
ARA TOPLAM
751.174.364 568.527.314
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
751.174.364 568.527.314
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.494.057 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.494.057 1.494.057
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Stoklar
790.279.936 514.771.103
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 5.239.046 5.557.915
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 218.679.805 218.679.805
Maddi Duran Varlıklar
8-9 922.517 811.227
Tesis, Makine ve Cihazlar
877.809 632.411
Mobilya ve Demirbaşlar
40.842 54.451
Özel Maliyetler
3.866 95.138
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 29.227
Kullanım Hakkı Varlıkları
8-9 15.616.198 15.770.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8-9 4.239.509 5.010.374
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8-9 4.239.509 5.010.374
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
697.980 401.211
Diğer Duran Varlıklar
53.862.255 54.061.614
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
53.862.255 54.061.614
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.091.032.344 816.559.274
TOPLAM VARLIKLAR
1.842.206.708 1.385.086.588
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
375.148.593 425.552.780
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 155.641.701 659.294
Banka Kredileri
155.089.270
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
552.431 659.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
219.506.892 424.893.486
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
185.465.892 391.171.485
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.041.000 33.722.001
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.276 231.870
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.276 231.870
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.276 231.870
Ticari Borçlar
189.447.635 70.329.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 47.149.555 42.451.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
142.298.080 27.877.589
Diğer Borçlar
6.626.301 6.740.193
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.626.301 6.740.193
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.227.811 45.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19.408.085 7.885.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.364.974 2.619.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.739.822 930.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.625.152 1.689.152
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.939.597 13.902.370
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.939.597 13.902.370
ARA TOPLAM
656.235.272 527.307.079
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
656.235.272 527.307.079
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.808.950 17.604.200
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.808.950 17.604.200
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.808.950 17.604.200
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
172.308.434 171.556.764
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 151.395.327 156.319.780
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.913.107 15.236.984
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
148.467.559 41.506.145
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.947.861 10.010.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.947.861 10.010.622
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.428.741 1.117.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.961.545 241.795.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.010.196.817 769.102.453
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
746.350.460 585.913.100
Ödenmiş Sermaye
11 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.238.304 -2.238.304
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.238.304 -2.238.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.238.304 -2.238.304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.542.167 52.542.167
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11 -26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
52.568.418 52.568.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.354.480 10.612.356
Yasal Yedekler
16.354.480 10.612.356
Diğer Yedekler
6.788.843 3.773.610
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
356.151.947 233.601.136
Net Dönem Karı veya Zararı
166.751.327 137.622.135
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
85.659.431 30.071.035
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
832.009.891 615.984.135
TOPLAM KAYNAKLAR
1.842.206.708 1.385.086.588
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 19.686.538.609 19.726.166.213 2.223.126.892 6.414.791.813
Satışların Maliyeti
12 -19.677.678.986 -19.708.090.616 -2.227.755.423 -6.408.999.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.859.623 18.075.597 -4.628.531 5.792.179
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
235.292.054 133.189.920 90.000.369 50.641.039
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
209.633.123 104.518.154 77.855.341 40.696.745
Faiz Gelirleri
25.658.931 28.671.766 12.145.028 9.944.294
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-1.776.517 -498.459 -245.721 -187.458
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.776.517 -498.459 -245.721 -187.458
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 233.515.537 132.691.461 89.754.648 50.453.581
BRÜT KAR (ZARAR)
242.375.160 150.767.058 85.126.117 56.245.760
Genel Yönetim Giderleri
13,14 -77.223.891 -64.691.117 -27.127.783 -21.176.240
Pazarlama Giderleri
13,14 -12.006.158 -6.930.113 -5.077.259 -2.212.622
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13,14 -86.497 -29.841 -9.799 -9.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.862.921 0 1.451.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -688.440 -2.464.033 -236.472 -904.721
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
152.370.174 81.514.875 52.674.804 33.394.985
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
210.935 -2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -318.868 487.716 -131.554 518.795
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
152.051.306 82.213.526 52.543.250 33.913.778
Finansman Gelirleri
15 74.466.285 48.718.895 39.265.827 4.765.865
Finansman Giderleri
15 -10.423.776 -19.964.469 -6.426.350 -7.140.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
216.093.815 110.967.952 85.382.727 31.538.820
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.615.425 -24.649.624 -19.025.025 -7.041.325
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-46.601.095 -23.844.465 -19.576.218 -5.816.753
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.014.330 -805.159 551.193 -1.224.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
167.478.390 86.318.328 66.357.702 24.497.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
167.478.390 86.318.328 66.357.702 24.497.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
727.063 49.570 307.151 -111.972
Ana Ortaklık Payları
166.751.327 86.268.758 66.050.551 24.609.467
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
167.478.390 86.318.328 66.357.702 24.497.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
727.063 49.570 307.151 -111.972
Ana Ortaklık Payları
166.751.327 86.268.758 66.050.551 24.609.467
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886233
BIST