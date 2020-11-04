***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.699.916 2.469.132 115.808.763 -123.977.811 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)86.268.758 86.268.758 49.570 86.318.328Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarı 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-26.556 -26.556Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 86.268.758 535.445.144 25.564.119 561.009.263Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135Transferler5.742.124 3.015.233 128.864.778 -137.622.135Dönem Karı (Zararı)166.751.327 166.751.327 727.063 167.478.390Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-6.313.967 -6.313.967 54.861.335 48.547.368Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 16.354.480 6.788.843 356.151.947 166.751.327 746.350.460 85.659.431 832.009.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-253.426.410 -87.339.609Dönem Karı (Zararı)167.478.390 86.318.328Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)167.478.390 86.318.328Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.334.894 3.231.811Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 4.137.757 1.097.064Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.683.061 4.644.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.747.061 3.324.398Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -64.000 1.319.745Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-779.845 -8.232.633Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler416.334 -13.744.026Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.196.179 5.511.393Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -388.120Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-388.120Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-318.868 487.716Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.885.726 5.673.211Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler727.063 -49.570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-393.482.696 -165.849.771Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-109.470.898 -5.164.986Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-247.560.990 -6.356.435İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)118.053 -2.196.287İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-247.679.043 -4.160.148Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.015.812 -6.124.061İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.015.812 -6.124.061Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-48.008.358 -29.190.219Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler119.710.448 12.852.410İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-386.166 30.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)120.096.614 12.822.023Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-113.892 -6.789.967İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-93.023.194 -125.076.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-287.362.674 -150.430.882Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)194.339.480 25.354.369Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-204.669.412 -76.299.632Alınan Temettüler736.668 285.583Ödenen Faiz-22.341.766 -5.511.393Alınan Faiz5.861.366 13.744.026Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-33.013.266 -19.558.193YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI47.855.317 -1.808.968Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları48.547.366Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-692.049 -573.767Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-692.049 -573.767Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.575.937Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.199.258Türev Araçlardan Nakit Girişleri388.120FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.199.437 191.168.705Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-49.199.437 191.168.705Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-49.199.437 191.168.705YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-254.770.530 102.020.128Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.261.752NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-239.508.778 102.020.128DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ346.073.578 146.532.402DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 106.564.800 248.552.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 106.564.801 346.073.578Finansal Yatırımlar4 128.268.877 18.479.110Ticari Alacaklar5 408.269.432 160.708.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 2.599.978 2.718.031İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar405.669.454 157.990.411Diğer Alacaklar22.349.629 7.333.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.349.629 7.333.817Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler82.369.918 35.088.623Diğer Dönen Varlıklar3.351.707 843.744İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.351.707 843.744ARA TOPLAM751.174.364 568.527.314TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR751.174.364 568.527.314DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.494.057 1.494.057Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.494.057 1.494.057Diğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Stoklar790.279.936 514.771.103Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 5.239.046 5.557.915Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 218.679.805 218.679.805Maddi Duran Varlıklar8-9 922.517 811.227Tesis, Makine ve Cihazlar877.809 632.411Mobilya ve Demirbaşlar40.842 54.451Özel Maliyetler3.866 95.138Diğer Maddi Duran Varlıklar0 29.227Kullanım Hakkı Varlıkları8-9 15.616.198 15.770.927Maddi Olmayan Duran Varlıklar8-9 4.239.509 5.010.374Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8-9 4.239.509 5.010.374Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı697.980 401.211Diğer Duran Varlıklar53.862.255 54.061.614İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar53.862.255 54.061.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.091.032.344 816.559.274TOPLAM VARLIKLAR1.842.206.708 1.385.086.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar375.148.593 425.552.780İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 155.641.701 659.294Banka Kredileri155.089.270Kiralama İşlemlerinden Borçlar552.431 659.294İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar219.506.892 424.893.486İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları185.465.892 391.171.485Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar34.041.000 33.722.001Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.276 231.870İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.276 231.870Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.276 231.870Ticari Borçlar189.447.635 70.329.263İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 47.149.555 42.451.674İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar142.298.080 27.877.589Diğer Borçlar6.626.301 6.740.193İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.626.301 6.740.193Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.227.811 45.725Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19.408.085 7.885.726Kısa Vadeli Karşılıklar11.364.974 2.619.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.739.822 930.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.625.152 1.689.152Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.939.597 13.902.370İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.939.597 13.902.370ARA TOPLAM656.235.272 527.307.079TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER656.235.272 527.307.079UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.808.950 17.604.200İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.808.950 17.604.200Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.808.950 17.604.200Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar172.308.434 171.556.764İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 151.395.327 156.319.780İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.913.107 15.236.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)148.467.559 41.506.145Uzun Vadeli Karşılıklar10.947.861 10.010.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.947.861 10.010.622Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.428.741 1.117.643TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER353.961.545 241.795.374TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.010.196.817 769.102.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar746.350.460 585.913.100Ödenmiş Sermaye11 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.238.304 -2.238.304Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.238.304 -2.238.304Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.238.304 -2.238.304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.542.167 52.542.167Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)11 -26.251 -26.251Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar52.568.418 52.568.418Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.354.480 10.612.356Yasal Yedekler16.354.480 10.612.356Diğer Yedekler6.788.843 3.773.610Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları356.151.947 233.601.136Net Dönem Karı veya Zararı166.751.327 137.622.135Kontrol Gücü Olmayan Paylar85.659.431 30.071.035TOPLAM ÖZKAYNAKLAR832.009.891 615.984.135TOPLAM KAYNAKLAR1.842.206.708 1.385.086.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 19.686.538.609 19.726.166.213 2.223.126.892 6.414.791.813Satışların Maliyeti12 -19.677.678.986 -19.708.090.616 -2.227.755.423 -6.408.999.634TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.859.623 18.075.597 -4.628.531 5.792.179Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı235.292.054 133.189.920 90.000.369 50.641.039Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri209.633.123 104.518.154 77.855.341 40.696.745Faiz Gelirleri25.658.931 28.671.766 12.145.028 9.944.294Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-1.776.517 -498.459 -245.721 -187.458Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-1.776.517 -498.459 -245.721 -187.458FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)12 233.515.537 132.691.461 89.754.648 50.453.581BRÜT KAR (ZARAR)242.375.160 150.767.058 85.126.117 56.245.760Genel Yönetim Giderleri13,14 -77.223.891 -64.691.117 -27.127.783 -21.176.240Pazarlama Giderleri13,14 -12.006.158 -6.930.113 -5.077.259 -2.212.622Araştırma ve Geliştirme Giderleri13,14 -86.497 -29.841 -9.799 -9.045Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 4.862.921 0 1.451.853Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -688.440 -2.464.033 -236.472 -904.721ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)152.370.174 81.514.875 52.674.804 33.394.985Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler210.935 -2Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 -318.868 487.716 -131.554 518.795FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)152.051.306 82.213.526 52.543.250 33.913.778Finansman Gelirleri15 74.466.285 48.718.895 39.265.827 4.765.865Finansman Giderleri15 -10.423.776 -19.964.469 -6.426.350 -7.140.823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)216.093.815 110.967.952 85.382.727 31.538.820Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-48.615.425 -24.649.624 -19.025.025 -7.041.325Dönem Vergi (Gideri) Geliri-46.601.095 -23.844.465 -19.576.218 -5.816.753Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.014.330 -805.159 551.193 -1.224.572SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)167.478.390 86.318.328 66.357.702 24.497.495DÖNEM KARI (ZARARI)167.478.390 86.318.328 66.357.702 24.497.495Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar727.063 49.570 307.151 -111.972Ana Ortaklık Payları166.751.327 86.268.758 66.050.551 24.609.467Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiMaddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi EtkisiÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi EtkisiYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriEdinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen TutarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)167.478.390 86.318.328 66.357.702 24.497.495Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar727.063 49.570 307.151 -111.972Ana Ortaklık Payları166.751.327 86.268.758 66.050.551 24.609.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886233BIST