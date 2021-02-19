***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 150.000.000 -1.352.884 -26.251 52.568.418 4.912.440 1.304.478 117.792.373 123.977.811 449.176.385 25.541.105 474.717.490Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler2 -52.568.418 52.568.418 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.699.916 2.469.132 115.808.763 -123.977.811 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)137.622.135 137.622.135 1.928.520 139.550.655Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış2 2.601.410 2.601.410Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-885.420 -885.420 -885.420Dönem Sonu Bakiyeler22 150.000.000 -2.238.304 -26.251 10.612.356 3.773.610 286.169.554 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 150.000.000 -2.238.304 -26.251 10.612.356 3.773.610 286.169.554 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135Transferler5.742.124 3.015.233 128.864.779 -137.622.135 0Dönem Karı (Zararı)228.549.532 228.549.532 1.591.164 230.140.696Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış2 -5.232.275 -5.232.274 58.684.777 53.452.503Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-737.264 -737.264 -737.264Dönem Sonu Bakiyeler22 150.000.000 -2.975.568 -26.251 16.354.480 6.788.843 409.802.058 228.549.532 808.493.094 90.346.976 898.840.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.113.725 -90.464.913Dönem Karı (Zararı)230.140.696 139.550.655Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)230.140.696 139.550.655Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler70.654.336 14.549.071Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 2.694.393 4.664.958Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler968.550 2.872.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.269.823 2.422.676Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -301.273 449.407Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.550.785 1.889.719Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.540.725 -16.039.650Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.091.510 17.929.369Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 341.470Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler341.470Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.921.003İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.921.003Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.885.726 6.230.745Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerYatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler57.397.465Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-921.580 -1.449.904İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-276.254.837 -240.955.204Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.546.913 -8.053.605Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-265.437.924 -26.432.221İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)567.329 -1.365.817İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-266.005.253 -25.066.404Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.895.506 -944.540İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.895.506 -944.540Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)33.083.775 12.592.015Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler236.366.764 45.096.690İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.676.910 177.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)242.043.674 44.919.314Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.039.462 -3.429.156İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.039.462 -3.429.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-258.864.495 -259.784.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-308.937.579 -268.483.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)50.073.084 8.699.037Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.540.195 -86.855.478Alınan Temettüler31 2.061.187 7.305.138Alınan Faiz31 7.540.725 16.039.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -933.363 -482.226Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler32 -54.322.469 -26.471.997YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI41.304.284 -5.726.650Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 778.964Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 778.964Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.148.219 -4.533.321Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -8.941.010 -491.628Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -3.207.209 -4.041.693Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 1.575.935Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -3.206.758Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-341.470Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)53.452.503FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-164.600.299 275.974.539Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 298.571.986Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri298.571.986Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-145.937.794Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-145.937.794Ödenen Faiz-12.091.510 -17.929.369Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.570.995 -4.668.078YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-144.409.740 179.782.976Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.439.943 19.540.238NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-141.969.797 199.323.214DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 345.855.616 146.532.402DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 203.885.819 345.855.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 203.885.819 346.073.578Finansal Yatırımlar6 26.947.026 18.479.110Ticari Alacaklar9 426.146.366 160.708.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 2.150.702 2.718.031İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar423.995.664 157.990.411Diğer Alacaklar10 25.229.323 7.333.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.229.323 7.333.817Türev Araçlar0 0Stoklar12 616.120.853 514.771.103Peşin Ödenmiş Giderler11 2.926.428 35.088.623Diğer Dönen Varlıklar21 3.692.928 843.744İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.692.928 843.744ARA TOPLAM1.304.948.743 1.083.298.417TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.304.948.743 1.083.298.417DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.494.057 1.494.057Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.494.057 1.494.057Diğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 3.636.912 5.557.915Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 355.990.000 218.679.805Maddi Duran Varlıklar15 9.264.715 811.227Tesis, Makine ve Cihazlar3.370.707 632.411Mobilya ve Demirbaşlar4.340.212 54.451Özel Maliyetler2.677 95.138Diğer Maddi Duran Varlıklar1.551.119 29.227Kullanım Hakkı Varlıkları17 14.619.088 15.770.927Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 6.011.293 5.010.374Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.011.293 5.010.374Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı28 389.720 401.211Diğer Duran Varlıklar21 62.663.730 54.061.614İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar62.663.730 54.061.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR454.070.556 301.788.171TOPLAM VARLIKLAR1.759.019.299 1.385.086.588KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 281.883.523 431.498.004İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar176.421.123 659.294Kiralama İşlemlerinden Borçlar30 176.421.123 659.294İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar105.462.400 430.838.710Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 4.934.177 5.945.224İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları66.907.223 391.171.485Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar33.621.000 33.722.001Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları248.391 231.870İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları248.391 231.870Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları248.391 231.870Ticari Borçlar9 384.236.564 27.958.145İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 99.078.317 80.556İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar285.158.247 27.877.589Diğer Borçlar10 9.779.655 6.740.193İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.779.655 6.740.193Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 24.123.726 45.725Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 19.128.237 7.885.726Kısa Vadeli Karşılıklar5.554.409 5.247.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 4.166.531 3.557.994Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.387.878 1.689.152Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 14.105.252 13.902.370İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.105.252 13.902.370ARA TOPLAM739.059.757 493.509.179TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER739.059.757 493.509.179UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 15.335.663 11.658.976İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.483.671 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar30 1.483.671İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 13.851.992 11.658.976Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.851.992 11.658.976Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar10 93.999.706 213.927.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 93.999.706 198.690.898İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.236.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.528.268 41.506.145Uzun Vadeli Karşılıklar20 8.977.277 7.382.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.977.277 7.382.628Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.278.558 1.117.643TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.119.472 275.593.274TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER860.179.229 769.102.453ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar808.493.094 585.913.100Ödenmiş Sermaye22 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.975.568 -2.238.304Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.975.568 -2.238.304Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.975.568 -2.238.304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26.251 -26.251Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)22 -26.251 -26.251Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 16.354.480 10.612.356Yasal Yedekler16.354.480 10.612.356Diğer Yedekler6.788.843 3.773.610Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları409.802.058 286.169.554Net Dönem Karı veya Zararı228.549.532 137.622.135Kontrol Gücü Olmayan Paylar29 90.346.976 30.071.035TOPLAM ÖZKAYNAKLAR898.840.070 615.984.135TOPLAM KAYNAKLAR1.759.019.299 1.385.086.588Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 20.633.624.726 30.944.101.124Satışların Maliyeti23 -20.565.592.838 -30.916.638.803TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)68.031.888 27.462.321Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı23 401.531.086 220.076.628Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri356.521.092 184.666.540Faiz Gelirleri45.009.994 35.410.088Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti23 -2.425.446 -1.546.495Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-2.425.446 -1.546.495FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)23 399.105.640 218.530.133BRÜT KAR (ZARAR)467.137.528 245.992.454Genel Yönetim Giderleri24-25 -106.273.870 -91.007.109Pazarlama Giderleri24-25 -18.001.539 -10.109.222Araştırma ve Geliştirme Giderleri24-25 -136.431 -160.415Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -57.182.094 -2.805.284ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)285.543.594 141.910.424Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -1.921.003 478.616FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)283.622.591 142.389.040Finansman Gelirleri27 28.131.761 58.789.328Finansman Giderleri27 -15.691.954 -28.675.238SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)296.062.398 172.503.130Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 -65.921.702 -32.952.475Dönem Vergi (Gideri) Geliri-65.564.980 -32.824.351Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-356.722 -128.124SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)230.140.696 139.550.655DÖNEM KARI (ZARARI)230.140.696 139.550.655Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.591.165 1.928.520Ana Ortaklık Payları228.549.531 137.622.135Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-737.264 -885.420Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-921.580 -1.135.153Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler184.316 249.733Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) Geliri184.316 249.733Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiMaddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi EtkisiÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi EtkisiYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriEdinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen TutarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-737.264 -885.420TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)229.403.432 138.665.235Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.591.165 1.928.520Ana Ortaklık Payları227.812.267 136.736.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910940BIST