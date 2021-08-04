***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.611 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135Transferler5.742.124 3.015.233 128.864.778 -137.622.135 0Dönem Karı (Zararı)100.700.776 100.700.776 419.912 101.120.688Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-6.932.664 -6.932.664 30.752.405 23.819.741Dönem Sonu Bakiyeler15 150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 16.354.480 6.788.843 355.533.251 100.700.776 679.681.213 61.243.351 740.924.564Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 150.000.000 -2.975.568 -26.251 16.354.480 6.788.843 409.802.058 228.549.532 808.493.094 90.346.976 898.840.070Transferler11.880.716 16.189.500 200.479.315 -228.549.532 0Dönem Karı (Zararı)146.248.402 146.248.402 1.898.217 148.146.619Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.116.973 -1.116.973 68.489.555 67.372.582Dönem Sonu Bakiyeler15 150.000.000 -2.975.568 -26.251 28.235.196 22.978.343 609.164.400 146.248.402 953.624.522 160.734.748 1.114.359.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI141.511.268 -315.662.454Dönem Karı (Zararı)148.146.619 101.120.688Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)148.146.619 101.120.688Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler78.961.470 17.340.151Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.9 2.746.279 2.746.279Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.341.548 6.124.569Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.909.569 6.188.569Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 431.979 -64.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21.472.752 339.346Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.347.396 620.431Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26.820.148 -281.085Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 11.633Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11.633Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.114.511 -187.314İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler1.114.511 -187.314Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler49.296.380 7.885.726Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.010.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.010.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler419.912İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.208.238 -399.671.827Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-19.867.122 -126.357.266Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.321.187 -136.610.836İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-809.833 -36.647İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-73.511.354 -136.574.189Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.064.187 -44.890.348İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-336.524İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.400.711 -44.890.348Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.491.711 -58.021.653Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler135.636.272 21.742.995İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.320.248 -4.445.559İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)125.316.024 26.188.554Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.210.965 -1.750.646İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.210.965 -1.750.646İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.017.712 -53.784.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-42.196.457 -109.268.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.821.255 55.484.777Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları201.899.851 -281.210.988Alınan Temettüler736.669Ödenen Faiz-26.820.148 -18.394.907Alınan Faiz5.347.396 3.388.780Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-38.614.228 -20.182.008Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-301.603YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI45.818.549 23.127.692Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları67.372.582 23.819.741Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.720.725 -692.049Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.720.725 -692.049Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 5.400.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -22.233.308FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.188.712 12.937.358Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-173.188.712 12.937.358Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-173.188.712 12.937.358YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.141.105 -279.597.404Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.081.281 27.602.827NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.222.386 -251.994.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ203.885.819 346.073.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 220.108.205 94.079.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 220.108.205 203.885.819Finansal Yatırımlar4 39.628.941 26.947.026Ticari Alacaklar5 500.467.553 426.146.366İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.960.535 2.150.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar497.507.018 423.995.664Diğer Alacaklar24.165.136 25.229.323İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar336.524İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.828.612 25.229.323Türev Araçlar0 0Stoklar13 677.556.817 616.120.853Peşin Ödenmiş Giderler12 18.418.139 2.926.428Diğer Dönen Varlıklar2.730.462 3.692.928İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.730.462 3.692.928ARA TOPLAM1.483.075.253 1.304.948.743TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.483.075.253 1.304.948.743DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 8.679.264 1.494.057Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar8.679.264 1.494.057Diğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 2.522.401 3.636.912Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 373.833.308 355.990.000Maddi Duran Varlıklar8 9.556.963 9.264.715Tesis, Makine ve Cihazlar2.946.528 3.370.707Taşıtlar147.234Mobilya ve Demirbaşlar5.111.710 4.340.212Özel Maliyetler338 2.677Diğer Maddi Duran Varlıklar1.351.153 1.551.119Kullanım Hakkı Varlıkları8 14.304.871 14.619.088Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 5.926.428 6.011.293Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.926.428 6.011.293Ertelenmiş Vergi Varlığı10 559.827 389.720Diğer Duran Varlıklar11 44.000.737 62.663.730İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar44.000.737 62.663.730TOPLAM DURAN VARLIKLAR459.384.840 454.070.556TOPLAM VARLIKLAR1.942.460.093 1.759.019.299KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar111.839.361 281.883.523İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.542.002 176.421.123Banka Kredileri10.498.090Kiralama İşlemlerinden Borçlar43.912 176.421.123İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar101.297.359 105.462.400Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.078.727 4.934.177İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları50.000.000 66.907.223Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar43.218.632 33.621.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 248.391İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 248.391Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları248.391Ticari Borçlar510.694.677 384.236.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlar100.220.406 99.078.317İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar410.474.271 285.158.247Diğer Borçlar8.252.314 9.779.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.252.314 9.779.655Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.113.988 24.123.726Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 28.286.654 19.128.237Kısa Vadeli Karşılıklar9.569.366 5.554.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.749.509 4.166.531Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.819.857 1.387.878Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.822.004 14.105.252İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.822.004 14.105.252ARA TOPLAM700.578.364 739.059.757TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER700.578.364 739.059.757UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.369.929 15.335.663İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.048.438 1.483.671Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.048.438 1.483.671İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.321.491 13.851.992Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.321.491 13.851.992Ticari Borçlar103.177.865 93.999.706İlişkili Taraflara Ticari Borçlar103.177.865 93.999.706Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.528.268Uzun Vadeli Karşılıklar10.002.265 8.977.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.002.265 8.977.277Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 2.972.400 1.278.558TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.522.459 121.119.472TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER828.100.823 860.179.229ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar953.624.522 808.493.094Ödenmiş Sermaye15 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.975.568 -2.975.568Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.975.568 -2.975.568Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.975.568 -2.975.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26.251 -26.251Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 -26.251 -26.251Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.978.343 16.354.480Yasal Yedekler22.978.343 16.354.480Diğer Yedekler28.235.196 6.788.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları609.164.400 409.802.058Net Dönem Karı veya Zararı146.248.402 228.549.532Kontrol Gücü Olmayan Paylar160.734.748 90.346.976TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.114.359.270 898.840.070TOPLAM KAYNAKLAR1.942.460.093 1.759.019.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 310.678.972 17.463.411.717 225.346.639 5.186.573.716Satışların Maliyeti16 -267.860.329 -17.449.923.563 -186.208.705 -5.181.913.165TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.818.643 13.488.154 39.137.934 4.660.551Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 258.754.195 169.181.885 117.174.822 90.424.770Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri198.797.501 155.667.982 86.676.592 83.603.715Faiz Gelirleri59.956.694 13.513.903 30.498.230 6.821.055Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti16 -767.346 -1.530.796 -430.447 -324.009Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-767.346 -1.530.796 -430.447 -324.009FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)16 257.986.849 167.651.089 116.744.375 90.100.761BRÜT KAR (ZARAR)300.805.492 181.139.243 155.882.309 94.761.312Genel Yönetim Giderleri17-18 -70.822.392 -50.096.108 -40.071.459 -24.537.847Pazarlama Giderleri17-18 -10.820.235 -6.928.899 -5.788.536 -3.480.226Araştırma ve Geliştirme Giderleri17-18 -220.542 -76.698 -104.120 -69.507Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -843.280 -451.968 57.428 -266.191ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)218.099.043 123.585.570 109.975.622 66.407.541Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 -1.114.511 -187.314 -933.361 -133.223FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)216.984.532 123.398.256 109.042.261 66.274.318Finansman Gelirleri19 23.099.426 11.310.258 1.548.990 8.097.871Finansman Giderleri19 -42.640.959 -3.997.426 -29.079.492 -3.542.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)197.442.999 130.711.088 81.511.759 70.829.983Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-49.296.380 -29.590.400 -26.078.399 -15.584.920Dönem Vergi (Gideri) Geliri-47.772.645 -27.024.877 -28.351.312 -14.049.052Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.523.735 -2.565.523 2.272.913 -1.535.868SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)148.146.619 101.120.688 55.433.360 55.245.063DÖNEM KARI (ZARARI)148.146.619 101.120.688 55.433.360 55.245.063Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.898.217 419.912 1.373.314 231.034Ana Ortaklık Payları146.248.402 100.700.776 54.060.046 55.014.029Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) GeliriÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiMaddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi EtkisiÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi EtkisiYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriEdinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen TutarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)148.146.619 101.120.688 55.433.360 55.245.063Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.898.217 419.912 1.373.314 231.034Ana Ortaklık Payları146.248.402 100.700.776 54.060.046 55.014.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954872BIST