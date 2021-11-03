***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 10.612.356 3.773.610 233.601.136 137.622.135 585.913.100 30.071.035 615.984.135Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.742.124 3.015.233 128.864.778 -137.622.135 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)166.751.327 166.751.327 727.063 167.478.390Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-6.313.967 -6.313.967 54.861.335 48.547.368Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -2.238.304 -26.251 52.568.418 16.354.480 6.788.843 356.151.947 166.751.327 746.350.460 85.659.431 832.009.891Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 150.000.000 -2.975.568 -26.251 16.354.480 6.788.843 409.802.058 228.549.532 808.493.094 90.346.976 898.840.070Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.880.716 16.189.500 200.479.315 -228.549.532 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)203.138.194 203.138.194 4.527.015 207.665.209Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-3.984.330 -3.984.330 72.966.912 68.982.582Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 150.000.000 -2.975.568 -26.251 28.235.196 22.978.343 606.297.043 203.138.194 1.007.646.957 167.840.903 1.175.487.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.738.764 -253.426.410Dönem Karı (Zararı)207.665.209 167.478.390Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)207.665.209 167.478.390Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.076.203 21.334.894Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.035.322 4.137.757Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.983.755 9.683.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.983.755 9.747.061Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-64.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-664.702 -779.845Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler5.386 416.334Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-670.088 -1.196.179Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler66.576 -318.868Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.128.237 7.885.726Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.527.015 727.063İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-100.107.260 -393.482.696Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-26.381.480 -109.470.898Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-79.942.047 -247.560.990İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.728.841 118.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-73.213.206 -247.679.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.093.779 -15.015.812İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.093.779 -15.015.812Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.953.143 -48.008.358Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler84.564.669 119.710.448İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.293.607 -386.166İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)68.271.062 120.096.614Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.895.358 -113.892İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.895.358 -113.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-62.406.122 -93.023.194Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-79.416.371 -287.362.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17.010.249 194.339.480Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları136.634.152 -204.669.412Alınan Temettüler822.145 736.668Ödenen Faiz670.088 -22.341.766Alınan Faiz-5.385 5.861.366Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-30.382.236 -33.013.266YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI69.450.782 47.855.317Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları68.982.581 48.547.366Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.850.504 -692.049Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.850.504 -692.049Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.318.705FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-238.963.000 -49.199.437Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-238.963.000 -49.199.437Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-238.963.000 -49.199.437YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-61.773.454 -254.770.530Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi83.365.205 15.261.752NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.591.751 -239.508.778DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ203.885.819 346.073.578DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 225.477.570 106.564.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 225.477.570 203.885.819Finansal Yatırımlar4 46.143.298 26.947.026Ticari Alacaklar5 499.989.483 426.146.366İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.780.613 2.150.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar497.208.870 423.995.664Diğer Alacaklar39.422.032 25.229.323İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.098.930İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.323.102 25.229.323Türev Araçlar0 0Stoklar638.874.700 616.120.853Peşin Ödenmiş Giderler2.352.556 2.926.428Diğer Dönen Varlıklar13.498.020 3.692.928İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.498.020 3.692.928ARA TOPLAM1.465.757.659 1.304.948.743TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.465.757.659 1.304.948.743DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 8.679.265 1.494.057Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar8.679.265 1.494.057Diğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 3.703.487 3.636.912Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 351.604.720 355.990.000Maddi Duran Varlıklar8 9.365.753 9.264.715Tesis, Makine ve Cihazlar2.704.532 3.370.707Taşıtlar519.327Mobilya ve Demirbaşlar4.892.382 4.340.212Özel Maliyetler2.677Diğer Maddi Duran Varlıklar1.249.512 1.551.119Kullanım Hakkı Varlıkları8 13.119.787 14.619.088Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 5.468.978 6.011.293Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.468.978 6.011.293Ertelenmiş Vergi Varlığı807.794 389.720Diğer Duran Varlıklar30.022.995 62.663.730İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar30.022.995 62.663.730TOPLAM DURAN VARLIKLAR422.773.820 454.070.556TOPLAM VARLIKLAR1.888.531.479 1.759.019.299KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar46.936.880 281.883.523İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.757 176.421.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.757 176.421.123İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.916.123 105.462.400Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.238.434 4.934.177İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları66.907.223Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar39.677.689 33.621.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları663.061 248.391İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları663.061 248.391Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları663.061 248.391Ticari Borçlar470.605.826 384.236.564İlişkili Taraflara Ticari Borçlar117.176.517 99.078.317İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar353.429.309 285.158.247Diğer Borçlar5.884.297 9.779.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.884.297 9.779.655Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.718.175 24.123.726Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13.402.326 19.128.237Kısa Vadeli Karşılıklar10.604.790 5.554.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.612.805 4.166.531Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.991.985 1.387.878Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.617.644 14.105.252İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.617.644 14.105.252ARA TOPLAM593.432.999 739.059.757TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER593.432.999 739.059.757UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.319.306 15.335.663İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.048.438 1.483.671Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.048.438 1.483.671İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.270.868 13.851.992Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.270.868 13.851.992Ticari Borçlar91.780.443 93.999.706İlişkili Taraflara Ticari Borçlar91.780.443 93.999.706Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.528.268Uzun Vadeli Karşılıklar10.514.758 8.977.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.514.758 8.977.277Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.996.113 1.278.558TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.610.620 121.119.472TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER713.043.619 860.179.229ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.007.646.957 808.493.094Ödenmiş Sermaye11 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.975.568 -2.975.568Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.975.568 -2.975.568Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.975.568 -2.975.568Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26.251 -26.251Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)11 -26.251 -26.251Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28.235.196 16.354.480Yasal Yedekler28.235.196 16.354.480Diğer Yedekler22.978.343 6.788.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları606.297.043 409.802.058Net Dönem Karı veya Zararı203.138.194 228.549.532Kontrol Gücü Olmayan Paylar167.840.903 90.346.976TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.175.487.860 898.840.070TOPLAM KAYNAKLAR1.888.531.479 1.759.019.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 399.210.570 19.686.538.609 88.531.598 2.223.126.892Satışların Maliyeti12 -331.478.995 -19.677.678.986 -63.618.666 -2.227.755.423TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)67.731.575 8.859.623 24.912.932 -4.628.531Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı358.229.796 269.888.870 99.475.600 100.706.985Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri269.473.137 244.229.939 70.675.636 88.561.957Faiz Gelirleri88.756.659 25.658.931 28.799.964 12.145.028Türev Finansal İşlemlerden Kazanç0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-1.125.707 -1.776.517 -358.360 -245.721Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-1.125.707 -1.776.517 -358.360 -245.721FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)12 357.104.089 268.112.353 99.117.240 100.461.264BRÜT KAR (ZARAR)424.835.664 276.971.976 124.030.172 95.832.733Genel Yönetim Giderleri13,14 -103.779.679 -77.223.891 -32.957.287 -27.127.783Pazarlama Giderleri13,14 -16.433.912 -12.006.158 -5.613.677 -5.077.259Araştırma ve Geliştirme Giderleri13,14 -2.885.617 -86.497 -2.665.075 -9.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.708.748 -688.440 -1.865.468 -236.472ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)299.027.708 186.966.990 80.928.665 63.381.420Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 66.576 -318.868 1.181.087 -131.554FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)299.094.284 186.648.122 82.109.752 63.249.866Finansman Gelirleri15 32.586.037 39.869.469 9.486.611 28.559.211Finansman Giderleri15 -58.403.810 -10.423.776 -15.762.851 -6.426.350SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)273.276.511 216.093.815 75.833.512 85.382.727Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-65.611.302 -48.615.425 -16.314.922 -19.025.025Dönem Vergi (Gideri) Geliri-61.209.638 -46.601.095 -13.436.993 -19.576.218Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.401.664 -2.014.330 -2.877.929 551.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)207.665.209 167.478.390 59.518.590 66.357.702DÖNEM KARI (ZARARI)207.665.209 167.478.390 59.518.590 66.357.702Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.527.015 727.063 2.628.798 307.151Ana Ortaklık Payları203.138.194 166.751.327 56.889.792 66.050.551Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiMaddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi EtkisiÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi EtkisiYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriEdinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen TutarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)207.665.209 167.478.390 59.518.590 66.357.702Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.527.015 727.063 2.628.798 307.151Ana Ortaklık Payları203.138.194 166.751.327 56.889.792 66.050.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974578BIST