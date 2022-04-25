***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 -2.975.568 -26.251 16.354.480 6.788.843 409.802.058 228.549.532 808.493.094 90.346.976 898.840.070Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.880.716 16.189.500 200.479.315 -228.549.532 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)92.188.357 92.188.357 92.188.357Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-43.506.005 -43.506.005 49.532.666 6.026.661Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -2.975.568 -26.251 28.235.196 22.978.343 566.775.368 92.188.357 857.175.445 139.879.642 997.055.087Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 -2.918.993 -26.251 28.235.196 22.978.343 606.828.391 358.054.011 1.163.150.697 186.041.443 1.349.192.140Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.307.942 2.123.950 357.075.101 -358.054.011 3.452.982 3.452.982Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)120.032.894 120.032.894 15.965.197 135.998.091Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-3.936.774 -3.936.774 483.792 -3.452.982Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -2.918.993 -26.251 30.543.138 25.102.293 959.966.718 120.032.894 1.282.699.799 202.490.432 1.485.190.231Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.014.068 -82.459.031Dönem Karı (Zararı)135.998.091 92.713.259Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)135.998.091 92.713.259Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.146.308 -7.254.832Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.893.800 2.870.475Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.364.304 -2.045.796Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.364.304 -2.045.796Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -11.876.159Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-11.876.159Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.324.196 3.796.648Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-96.202.019 -169.963.254Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)23.592.240 -16.861.120Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-212.477.324 -175.339.140İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.096.184 -1.057.275İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-213.573.508 -174.281.865Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.137.495 -3.971.832İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.137.495 -3.971.832Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.285.640 -6.049.541Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler101.993.847 -15.806.542İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)401.222 5.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)101.592.625 -15.811.691Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.442.805 -906.739İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.442.805 -906.739İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.983.878 48.971.660Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11.743.380 -784.092Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.759.502 49.755.752Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.649.764 -84.504.827Alınan Faiz6.364.304 2.045.796YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI149.994.089 8.996.846Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.735.620 -3.003.542Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.735.620 -3.003.542Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.390.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.904.720Türev Araçlardan Nakit Girişleri349.025Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.556.330 11.876.159Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)156.841.734 -4.265.771FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.838.259 77.571.879Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri94.838.259 77.571.879Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri94.838.259 77.571.879YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)288.846.416 4.109.694NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)288.846.416 4.109.694DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 183.451.959 203.864.544DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 472.298.375 207.974.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 472.857.434 183.458.760Finansal Yatırımlar6 51.871.064 75.463.304Ticari Alacaklar9 1.028.285.608 815.808.284İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 9.037.182 10.133.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.019.248.426 805.674.918Diğer Alacaklar10 49.117.376 41.979.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar49.117.376 41.979.881Türev Araçlar22.015 371.040Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar22.015 371.040Stoklar12 423.104.166 579.945.900Peşin Ödenmiş Giderler11 1.541.673 2.827.313Diğer Dönen Varlıklar21 16.925.508 20.332.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16.925.508 20.332.187ARA TOPLAM2.043.724.844 1.720.186.669TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.043.724.844 1.720.186.669DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.494.057 1.494.057Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.494.057 1.494.057Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 3.184.396 3.433.689Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 372.529.720 369.625.000Maddi Duran Varlıklar15 8.463.100 8.756.735Tesis, Makine ve Cihazlar2.625.503 2.508.573Taşıtlar458.230 488.778Mobilya ve Demirbaşlar4.330.926 4.611.512Özel MaliyetlerDiğer Maddi Duran Varlıklar1.048.441 1.147.872Kullanım Hakkı Varlıkları17 12.827.663 12.380.707Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 7.590.624 7.902.125Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.590.624 7.902.125Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı28 588.829 311.194Diğer Duran Varlıklar21 0 9.689.239İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9.689.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR406.679.430 413.593.787TOPLAM VARLIKLAR2.450.404.274 2.133.780.456KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 352.626.235 257.295.505İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar64.561 69.526.182Banka Kredileri30 64.561 69.526.182İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar352.561.674 187.769.323Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 7.474.674 6.779.323Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar345.087.000 180.990.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları890.579 766.899İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları890.579 766.899Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları890.579 766.899İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar9 477.753.719 375.759.872İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 527.353 126.131İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar477.226.366 375.633.741Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar10 8.752.493 17.195.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.752.493 17.195.298Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar171.371 1.727.701Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar171.371 1.727.701Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 41.603.683 36.491.259Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 22.608.073 31.385.439Kısa Vadeli Karşılıklar12.987.583 18.072.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 10.389.528 14.846.983Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.598.055 3.225.361Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 20.199.925 20.261.901İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.199.925 20.261.901ARA TOPLAM937.593.661 758.956.218TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER937.593.661 758.956.218UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 10.890.990 11.383.461İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar522.015 1.048.438Kiralama İşlemlerinden Borçlar30 522.015 1.048.438İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 10.368.975 10.335.023Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.368.975 10.335.023Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0Uzun Vadeli Karşılıklar20 10.885.133 10.017.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.885.133 10.017.522Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 5.844.259 4.231.115Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.620.382 25.632.098TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER965.214.043 784.588.316ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.282.699.799 1.163.150.697Ödenmiş Sermaye22 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.918.993 -2.918.993Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.918.993 -2.918.993Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.918.993 -2.918.993Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26.251 -26.251Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 30.543.138 28.235.196Yasal Yedekler30.543.138 28.235.196Diğer Yedekler25.102.293 22.978.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları959.966.718 606.828.391Net Dönem Karı veya Zararı120.032.894 358.054.011Kontrol Gücü Olmayan Paylar29 202.490.432 186.041.443TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.485.190.231 1.349.192.140TOPLAM KAYNAKLAR2.450.404.274 2.133.780.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 262.916.282 85.332.333Satışların Maliyeti16 -193.823.780 -81.651.624TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.092.502 3.680.709Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 154.255.009 141.549.373Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri100.716.282 112.090.909Faiz Gelirleri53.538.727 29.458.464Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti16 -783.000 -306.899Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-783.000 -306.899FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)16 153.472.009 141.242.474BRÜT KAR (ZARAR)222.564.511 144.923.183Genel Yönetim Giderleri17 -52.886.445 -30.750.933Pazarlama Giderleri17 -8.273.214 -5.031.699Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -114.071 -116.422Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.354.219 -900.708ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)158.936.562 108.123.421Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 -249.293 -181.150FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)158.687.269 107.942.271Finansman Gelirleri18 15.715.306 21.550.436Finansman Giderleri18 -14.510.920 -13.561.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)159.891.655 115.931.240Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.893.564 -23.217.981Dönem Vergi (Gideri) Geliri-22.569.368 -19.421.333Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.324.196 -3.796.648SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)135.998.091 92.713.259DÖNEM KARI (ZARARI)135.998.091 92.713.259Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.965.197 524.902Ana Ortaklık Payları120.032.894 92.188.357Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) GeliriÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiMaddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi EtkisiÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi EtkisiYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriEdinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen TutarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)135.998.091 92.713.259Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.965.197 524.902Ana Ortaklık Payları120.032.894 92.188.357http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023612BIST