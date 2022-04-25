***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
25.04.2022 18:39
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -2.975.568 -26.251 16.354.480 6.788.843 409.802.058 228.549.532 808.493.094 90.346.976 898.840.070
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.880.716 16.189.500 200.479.315 -228.549.532 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
92.188.357 92.188.357 92.188.357
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-43.506.005 -43.506.005 49.532.666 6.026.661
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -2.975.568 -26.251 28.235.196 22.978.343 566.775.368 92.188.357 857.175.445 139.879.642 997.055.087
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -2.918.993 -26.251 28.235.196 22.978.343 606.828.391 358.054.011 1.163.150.697 186.041.443 1.349.192.140
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.307.942 2.123.950 357.075.101 -358.054.011 3.452.982 3.452.982
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
120.032.894 120.032.894 15.965.197 135.998.091
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-3.936.774 -3.936.774 483.792 -3.452.982
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -2.918.993 -26.251 30.543.138 25.102.293 959.966.718 120.032.894 1.282.699.799 202.490.432 1.485.190.231
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.014.068 -82.459.031
Dönem Karı (Zararı)
135.998.091 92.713.259
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
135.998.091 92.713.259
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.146.308 -7.254.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.893.800 2.870.475
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.364.304 -2.045.796
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.364.304 -2.045.796
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -11.876.159
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-11.876.159
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.324.196 3.796.648
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.202.019 -169.963.254
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
23.592.240 -16.861.120
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.477.324 -175.339.140
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.096.184 -1.057.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-213.573.508 -174.281.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.137.495 -3.971.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.137.495 -3.971.832
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.285.640 -6.049.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.993.847 -15.806.542
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
401.222 5.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
101.592.625 -15.811.691
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.442.805 -906.739
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.442.805 -906.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.983.878 48.971.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.743.380 -784.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.759.502 49.755.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.649.764 -84.504.827
Alınan Faiz
6.364.304 2.045.796
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
149.994.089 8.996.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.735.620 -3.003.542
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.735.620 -3.003.542
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.390.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.904.720
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
349.025
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.556.330 11.876.159
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
156.841.734 -4.265.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.838.259 77.571.879
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.838.259 77.571.879
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
94.838.259 77.571.879
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
288.846.416 4.109.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
288.846.416 4.109.694
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 183.451.959 203.864.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 472.298.375 207.974.238
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 472.857.434 183.458.760
Finansal Yatırımlar
6 51.871.064 75.463.304
Ticari Alacaklar
9 1.028.285.608 815.808.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 9.037.182 10.133.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.019.248.426 805.674.918
Diğer Alacaklar
10 49.117.376 41.979.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.117.376 41.979.881
Türev Araçlar
22.015 371.040
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22.015 371.040
Stoklar
12 423.104.166 579.945.900
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.541.673 2.827.313
Diğer Dönen Varlıklar
21 16.925.508 20.332.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16.925.508 20.332.187
ARA TOPLAM
2.043.724.844 1.720.186.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.043.724.844 1.720.186.669
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.494.057 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.494.057 1.494.057
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 3.184.396 3.433.689
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 372.529.720 369.625.000
Maddi Duran Varlıklar
15 8.463.100 8.756.735
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.625.503 2.508.573
Taşıtlar
458.230 488.778
Mobilya ve Demirbaşlar
4.330.926 4.611.512
Özel Maliyetler
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.048.441 1.147.872
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 12.827.663 12.380.707
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 7.590.624 7.902.125
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.590.624 7.902.125
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 588.829 311.194
Diğer Duran Varlıklar
21 0 9.689.239
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
9.689.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
406.679.430 413.593.787
TOPLAM VARLIKLAR
2.450.404.274 2.133.780.456
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 352.626.235 257.295.505
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
64.561 69.526.182
Banka Kredileri
30 64.561 69.526.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
352.561.674 187.769.323
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.474.674 6.779.323
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
345.087.000 180.990.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
890.579 766.899
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
890.579 766.899
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
890.579 766.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
9 477.753.719 375.759.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 527.353 126.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
477.226.366 375.633.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
10 8.752.493 17.195.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.752.493 17.195.298
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
171.371 1.727.701
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
171.371 1.727.701
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 41.603.683 36.491.259
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 22.608.073 31.385.439
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.987.583 18.072.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 10.389.528 14.846.983
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.598.055 3.225.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 20.199.925 20.261.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.199.925 20.261.901
ARA TOPLAM
937.593.661 758.956.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
937.593.661 758.956.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 10.890.990 11.383.461
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
522.015 1.048.438
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
30 522.015 1.048.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 10.368.975 10.335.023
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.368.975 10.335.023
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
20 10.885.133 10.017.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.885.133 10.017.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 5.844.259 4.231.115
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.620.382 25.632.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
965.214.043 784.588.316
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.282.699.799 1.163.150.697
Ödenmiş Sermaye
22 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.918.993 -2.918.993
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.918.993 -2.918.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.918.993 -2.918.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.251 -26.251
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 30.543.138 28.235.196
Yasal Yedekler
30.543.138 28.235.196
Diğer Yedekler
25.102.293 22.978.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
959.966.718 606.828.391
Net Dönem Karı veya Zararı
120.032.894 358.054.011
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 202.490.432 186.041.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.485.190.231 1.349.192.140
TOPLAM KAYNAKLAR
2.450.404.274 2.133.780.456
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 262.916.282 85.332.333
Satışların Maliyeti
16 -193.823.780 -81.651.624
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.092.502 3.680.709
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 154.255.009 141.549.373
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
100.716.282 112.090.909
Faiz Gelirleri
53.538.727 29.458.464
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
16 -783.000 -306.899
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-783.000 -306.899
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 153.472.009 141.242.474
BRÜT KAR (ZARAR)
222.564.511 144.923.183
Genel Yönetim Giderleri
17 -52.886.445 -30.750.933
Pazarlama Giderleri
17 -8.273.214 -5.031.699
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -114.071 -116.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.354.219 -900.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.936.562 108.123.421
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -249.293 -181.150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
158.687.269 107.942.271
Finansman Gelirleri
18 15.715.306 21.550.436
Finansman Giderleri
18 -14.510.920 -13.561.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
159.891.655 115.931.240
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.893.564 -23.217.981
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-22.569.368 -19.421.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.324.196 -3.796.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.998.091 92.713.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.998.091 92.713.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.965.197 524.902
Ana Ortaklık Payları
120.032.894 92.188.357
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.998.091 92.713.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.965.197 524.902
Ana Ortaklık Payları
120.032.894 92.188.357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023612
BIST