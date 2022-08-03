***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 150.000.000 -2.975.568 -26.251 16.354.480 6.788.843 409.802.058 228.549.532 808.493.094 90.346.976 898.840.070Transferler11.880.716 16.189.500 200.479.315 -228.549.532 0Dönem Karı (Zararı)146.248.402 146.248.402 1.898.217 148.146.619Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.116.973 -1.116.973 68.489.555 67.372.582Dönem Sonu Bakiyeler15 150.000.000 -2.975.568 -26.251 28.235.196 22.978.343 609.164.400 146.248.402 953.624.522 160.734.748 1.114.359.270Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 150.000.000 -2.918.993 -26.251 28.235.196 22.978.343 606.828.391 358.054.011 1.163.150.697 186.041.443 1.349.192.140Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.307.942 2.123.950 353.622.119 -358.054.011 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)267.479.358 267.479.358 25.194.072 292.673.430Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 150.000.000 -2.918.993 -26.251 30.543.138 25.102.293 950.450.510 267.479.358 1.430.630.055 211.235.515 1.641.865.570Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-126.604.688 141.511.268Dönem Karı (Zararı)292.673.429 148.146.619Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)292.673.429 148.146.619Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.570.457 78.961.470Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.9 6.790.535 2.746.279Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.780.692Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.780.692Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler251.788 5.341.548Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler894.958 4.909.569Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -643.170 431.979Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.658.177 21.472.752Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-17.260.278 -5.347.396Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28.918.455 26.820.148Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-490.246 1.114.511İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-490.246 1.114.511Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31.385.439 49.296.380Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.010.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.010.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler25.194.072İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-438.700.549 -25.208.238Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-59.535.955 -19.867.122Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-569.081.572 -74.321.187İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.268.504 -809.833İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-572.350.076 -73.511.354Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.665.149 1.064.187İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -336.524İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.665.149 1.400.711Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-26.825.157 -15.491.711Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.721.492 135.636.272İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)390.804 10.320.248İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)59.330.688 125.316.024Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.652.900 -2.210.965İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.652.900 -2.210.965İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler170.338.692 -50.017.712Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29.882.257 -42.196.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)140.456.435 -7.821.255Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-61.456.663 201.899.851Alınan Temettüler1.388.651Ödenen Faiz-28.918.455 -26.820.148Alınan Faiz17.260.278 5.347.396Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-53.739.971 -38.614.228Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.138.528 -301.603YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.328.053 45.818.549Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 67.372.582Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.784.609 -4.720.725Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.784.609 -4.720.725Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 0 5.400.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -6.543.444 -22.233.308FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI475.001.918 -173.188.712Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri475.001.918 -173.188.712Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri475.001.918 -173.188.712YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)337.069.177 14.141.105Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.351.233 2.081.281NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)341.420.410 16.222.386DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.075.656 203.885.819DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 378.496.066 220.108.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 715.026.832 183.458.760Finansal Yatırımlar4 135.489.505 75.463.304Ticari Alacaklar5 1.411.040.598 815.808.284İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 6.864.862 10.133.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.404.175.736 805.674.918Diğer Alacaklar52.645.030 41.979.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar52.645.030 41.979.881Türev Araçlar0 371.040Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 371.040Stoklar13 312.149.851 579.945.900Peşin Ödenmiş Giderler12 4.458.398 2.827.313Diğer Dönen Varlıklar10.859.187 20.332.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10.859.187 20.332.187ARA TOPLAM2.641.669.401 1.720.186.669TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.641.669.401 1.720.186.669DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.494.057 1.494.057Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.494.057 1.494.057Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 2.943.443 3.433.689Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 376.168.444 369.625.000Maddi Duran Varlıklar8 7.924.416 8.756.735Tesis, Makine ve Cihazlar3.378.167 2.508.573Taşıtlar427.681 488.778Mobilya ve Demirbaşlar3.170.662 4.611.512Özel MaliyetlerDiğer Maddi Duran Varlıklar947.906 1.147.872Kullanım Hakkı Varlıkları8 12.027.506 12.380.707Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 7.049.317 7.902.125Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.049.317 7.902.125Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı10 811.384 311.194Diğer Duran Varlıklar11 0 9.689.239İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 9.689.239TOPLAM DURAN VARLIKLAR408.419.608 413.593.787TOPLAM VARLIKLAR3.050.089.009 2.133.780.456KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar733.057.781 257.295.505İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar126.073.427 69.526.182Banka Kredileri20 126.073.427 69.526.182İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar606.984.354 187.769.323Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.984.354 6.779.323Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar600.000.000 180.990.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları948.917 766.899İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları948.917 766.899Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları948.917 766.899İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar409.330.623 375.759.872İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 516.935 126.131İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar408.813.688 375.633.741Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar14.542.398 17.195.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.542.398 17.195.298Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar102.932 1.727.701Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar102.932 1.727.701Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)157.440.693 36.491.259Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 38.220.703 31.385.439Kısa Vadeli Karşılıklar15.752.936 18.072.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.025.969 14.846.983Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.726.967 3.225.361Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.391.752 20.261.901İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.391.752 20.261.901ARA TOPLAM1.382.788.735 758.956.218TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.382.788.735 758.956.218UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.441.086 11.383.461İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar522.015 1.048.438Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 522.015 1.048.438İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.919.071 10.335.023Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.919.071 10.335.023Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar11.752.742 10.017.522Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.752.742 10.017.522Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 3.240.876 4.231.115Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.434.704 25.632.098TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.408.223.439 784.588.316ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.430.630.055 1.163.150.697Ödenmiş Sermaye15 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.918.993 -2.918.993Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.918.993 -2.918.993Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.918.993 -2.918.993Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26.251 -26.251Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-26.251 -26.251Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30.543.138 28.235.196Yasal Yedekler30.543.138 28.235.196Diğer Yedekler15 25.102.293 22.978.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları960.450.510 606.828.391Net Dönem Karı veya Zararı267.479.358 358.054.011Kontrol Gücü Olmayan Paylar211.235.515 186.041.443TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.641.865.570 1.349.192.140TOPLAM KAYNAKLAR3.050.089.009 2.133.780.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 718.786.581 310.678.972 455.870.299 225.346.639Satışların Maliyeti16 -600.769.440 -267.860.329 -406.945.660 -186.208.705TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)118.017.141 42.818.643 48.924.639 39.137.934Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 349.851.770 258.754.195 195.596.761 117.174.822Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri231.242.398 198.797.501 130.526.115 86.676.592Faiz Gelirleri118.609.372 59.956.694 65.070.646 30.498.230Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti16 -1.310.053 -767.346 -527.053 -430.447Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri-1.310.053 -767.346 -527.053 -430.447FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)16 348.541.717 257.986.849 195.069.708 116.744.375BRÜT KAR (ZARAR)466.558.858 300.805.492 243.994.347 155.882.309Genel Yönetim Giderleri17-18 -110.587.627 -70.822.392 -57.701.182 -40.071.459Pazarlama Giderleri17-18 -18.700.918 -10.820.235 -10.427.704 -5.788.536Araştırma ve Geliştirme Giderleri17-18 -255.439 -220.542 -141.368 -104.120Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -6.668.947 -843.280 -4.314.728 57.428ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)330.345.927 218.099.043 171.409.365 109.975.622Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler676.306 0 676.306 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 -490.246 -1.114.511 -240.953 -933.361FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)330.531.987 216.984.532 171.844.718 109.042.261Finansman Gelirleri19 58.494.576 23.099.426 42.779.270 1.548.990Finansman Giderleri19 -37.279.641 -42.640.959 -22.768.721 -29.079.492SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)351.746.922 197.442.999 191.855.267 81.511.759Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-59.073.492 -49.296.380 -35.179.929 -26.078.399Dönem Vergi (Gideri) Geliri-60.575.234 -47.772.645 -38.005.867 -28.351.312Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.501.742 -1.523.735 2.825.938 2.272.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)292.673.430 148.146.619 156.675.338 55.433.360DÖNEM KARI (ZARARI)292.673.430 148.146.619 156.675.338 55.433.360Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25.194.072 1.898.217 14.700.415 1.373.314Ana Ortaklık Payları267.479.358 146.248.402 141.974.923 54.060.046Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) GeliriÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiMaddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi EtkisiÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi EtkisiYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriEdinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen TutarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)292.673.430 148.146.619 156.675.338 55.433.360Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25.194.072 1.898.217 14.700.415 1.373.314Ana Ortaklık Payları267.479.358 146.248.402 141.974.923 54.060.046http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051600BIST