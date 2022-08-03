***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor
03.08.2022 18:30
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 150.000.000 -2.975.568 -26.251 16.354.480 6.788.843 409.802.058 228.549.532 808.493.094 90.346.976 898.840.070
Transferler
11.880.716 16.189.500 200.479.315 -228.549.532 0
Dönem Karı (Zararı)
146.248.402 146.248.402 1.898.217 148.146.619
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.116.973 -1.116.973 68.489.555 67.372.582
Dönem Sonu Bakiyeler
15 150.000.000 -2.975.568 -26.251 28.235.196 22.978.343 609.164.400 146.248.402 953.624.522 160.734.748 1.114.359.270
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 150.000.000 -2.918.993 -26.251 28.235.196 22.978.343 606.828.391 358.054.011 1.163.150.697 186.041.443 1.349.192.140
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.307.942 2.123.950 353.622.119 -358.054.011 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
267.479.358 267.479.358 25.194.072 292.673.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 150.000.000 -2.918.993 -26.251 30.543.138 25.102.293 950.450.510 267.479.358 1.430.630.055 211.235.515 1.641.865.570
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-126.604.688 141.511.268
Dönem Karı (Zararı)
292.673.429 148.146.619
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
292.673.429 148.146.619
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
84.570.457 78.961.470
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9 6.790.535 2.746.279
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.780.692
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.780.692
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
251.788 5.341.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
894.958 4.909.569
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -643.170 431.979
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.658.177 21.472.752
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.260.278 -5.347.396
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.918.455 26.820.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-490.246 1.114.511
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-490.246 1.114.511
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.385.439 49.296.380
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.010.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.010.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25.194.072
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-438.700.549 -25.208.238
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-59.535.955 -19.867.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-569.081.572 -74.321.187
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.268.504 -809.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-572.350.076 -73.511.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.665.149 1.064.187
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -336.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.665.149 1.400.711
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.825.157 -15.491.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.721.492 135.636.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
390.804 10.320.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.330.688 125.316.024
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.652.900 -2.210.965
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.652.900 -2.210.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.338.692 -50.017.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29.882.257 -42.196.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
140.456.435 -7.821.255
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-61.456.663 201.899.851
Alınan Temettüler
1.388.651
Ödenen Faiz
-28.918.455 -26.820.148
Alınan Faiz
17.260.278 5.347.396
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-53.739.971 -38.614.228
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.138.528 -301.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.328.053 45.818.549
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 67.372.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.784.609 -4.720.725
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.784.609 -4.720.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 5.400.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.543.444 -22.233.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
475.001.918 -173.188.712
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
475.001.918 -173.188.712
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
475.001.918 -173.188.712
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
337.069.177 14.141.105
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.351.233 2.081.281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
341.420.410 16.222.386
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.075.656 203.885.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 378.496.066 220.108.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 715.026.832 183.458.760
Finansal Yatırımlar
4 135.489.505 75.463.304
Ticari Alacaklar
5 1.411.040.598 815.808.284
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 6.864.862 10.133.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.404.175.736 805.674.918
Diğer Alacaklar
52.645.030 41.979.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.645.030 41.979.881
Türev Araçlar
0 371.040
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 371.040
Stoklar
13 312.149.851 579.945.900
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.458.398 2.827.313
Diğer Dönen Varlıklar
10.859.187 20.332.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.859.187 20.332.187
ARA TOPLAM
2.641.669.401 1.720.186.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.641.669.401 1.720.186.669
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.494.057 1.494.057
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.494.057 1.494.057
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.041 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.041 1.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 2.943.443 3.433.689
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 376.168.444 369.625.000
Maddi Duran Varlıklar
8 7.924.416 8.756.735
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.378.167 2.508.573
Taşıtlar
427.681 488.778
Mobilya ve Demirbaşlar
3.170.662 4.611.512
Özel Maliyetler
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
947.906 1.147.872
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 12.027.506 12.380.707
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.049.317 7.902.125
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.049.317 7.902.125
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 811.384 311.194
Diğer Duran Varlıklar
11 0 9.689.239
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 9.689.239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
408.419.608 413.593.787
TOPLAM VARLIKLAR
3.050.089.009 2.133.780.456
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
733.057.781 257.295.505
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
126.073.427 69.526.182
Banka Kredileri
20 126.073.427 69.526.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
606.984.354 187.769.323
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.984.354 6.779.323
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
600.000.000 180.990.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
948.917 766.899
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
948.917 766.899
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
948.917 766.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
409.330.623 375.759.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 516.935 126.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
408.813.688 375.633.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
14.542.398 17.195.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.542.398 17.195.298
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
102.932 1.727.701
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
102.932 1.727.701
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
157.440.693 36.491.259
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 38.220.703 31.385.439
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.752.936 18.072.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.025.969 14.846.983
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.726.967 3.225.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.391.752 20.261.901
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.391.752 20.261.901
ARA TOPLAM
1.382.788.735 758.956.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.382.788.735 758.956.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.441.086 11.383.461
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
522.015 1.048.438
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 522.015 1.048.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.919.071 10.335.023
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.919.071 10.335.023
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.752.742 10.017.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.752.742 10.017.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 3.240.876 4.231.115
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.434.704 25.632.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.408.223.439 784.588.316
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.430.630.055 1.163.150.697
Ödenmiş Sermaye
15 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.918.993 -2.918.993
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.918.993 -2.918.993
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.918.993 -2.918.993
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.251 -26.251
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-26.251 -26.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30.543.138 28.235.196
Yasal Yedekler
30.543.138 28.235.196
Diğer Yedekler
15 25.102.293 22.978.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
960.450.510 606.828.391
Net Dönem Karı veya Zararı
267.479.358 358.054.011
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
211.235.515 186.041.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.641.865.570 1.349.192.140
TOPLAM KAYNAKLAR
3.050.089.009 2.133.780.456
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 718.786.581 310.678.972 455.870.299 225.346.639
Satışların Maliyeti
16 -600.769.440 -267.860.329 -406.945.660 -186.208.705
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
118.017.141 42.818.643 48.924.639 39.137.934
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 349.851.770 258.754.195 195.596.761 117.174.822
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
231.242.398 198.797.501 130.526.115 86.676.592
Faiz Gelirleri
118.609.372 59.956.694 65.070.646 30.498.230
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
16 -1.310.053 -767.346 -527.053 -430.447
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.310.053 -767.346 -527.053 -430.447
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 348.541.717 257.986.849 195.069.708 116.744.375
BRÜT KAR (ZARAR)
466.558.858 300.805.492 243.994.347 155.882.309
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -110.587.627 -70.822.392 -57.701.182 -40.071.459
Pazarlama Giderleri
17-18 -18.700.918 -10.820.235 -10.427.704 -5.788.536
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17-18 -255.439 -220.542 -141.368 -104.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -6.668.947 -843.280 -4.314.728 57.428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
330.345.927 218.099.043 171.409.365 109.975.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
676.306 0 676.306 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -490.246 -1.114.511 -240.953 -933.361
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
330.531.987 216.984.532 171.844.718 109.042.261
Finansman Gelirleri
19 58.494.576 23.099.426 42.779.270 1.548.990
Finansman Giderleri
19 -37.279.641 -42.640.959 -22.768.721 -29.079.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
351.746.922 197.442.999 191.855.267 81.511.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.073.492 -49.296.380 -35.179.929 -26.078.399
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-60.575.234 -47.772.645 -38.005.867 -28.351.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.501.742 -1.523.735 2.825.938 2.272.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
292.673.430 148.146.619 156.675.338 55.433.360
DÖNEM KARI (ZARARI)
292.673.430 148.146.619 156.675.338 55.433.360
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.194.072 1.898.217 14.700.415 1.373.314
Ana Ortaklık Payları
267.479.358 146.248.402 141.974.923 54.060.046
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
292.673.430 148.146.619 156.675.338 55.433.360
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.194.072 1.898.217 14.700.415 1.373.314
Ana Ortaklık Payları
267.479.358 146.248.402 141.974.923 54.060.046
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051600
BIST