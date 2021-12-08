***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi
08.12.2021 18:35
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarih ve 2021 / 41 nolu toplantısında alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yurt içinde ve toplam 500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 02.12.2021 tarih ve 63/1731 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile İhraç Başvuru Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982126
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 23,51
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
18:0513,6554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1653
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
18:0515,5371
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,3200
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
18:05784,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 10,19
|Açılış
|: 784,57
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|13,97
|11.511.849
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.479.810
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.103.334
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.042.303
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|49.154.352
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.463.086
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|5.239.147
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|836.699
|% -10,00
|
|ISBTR
|41.310,00
|1.646.980
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.319.707
|% -9,99
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 6,15
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 1,86
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 1,68
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 1,23
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6526
|13,6554
|% 1,23
|
|Euro
|15,4993
|15,5371
|% 2,10
|
|Sterlin
|18,0449
|18,1354
|% 1,32
|
|Frank
|14,7868
|14,8759
|% 1,78
|
|Riyal
|3,6330
|3,6512
|% 1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,36
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,99
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|76,09
|76,09
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH