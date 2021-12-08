***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 22.09.2021 tarih ve 2021 / 41 nolu toplantısında alınan Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yurt içinde ve toplam 500.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 02.12.2021 tarih ve 63/1731 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile İhraç Başvuru Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982126BIST