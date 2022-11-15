***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi
15.11.2022 11:14
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 3.000.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2022 tarih ve 67/1621 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 3.000.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki (başvuru formu) Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079962
BIST
11:264.588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 18,07
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.555
11:2618,6227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:2619,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1529
|Açılış
|: 19,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:261.064,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.064,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:24
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|MIATK
|130,40
|23.276.270
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|31.461.129
|% 9,92
|
|KUVVA
|40,94
|204.823
|% 8,31
|
|BURVA
|39,52
|15.159.295
|% 7,57
|
|MNDRS
|9,91
|131.112.100
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|468.043.275
|% -9,97
|
|ERCB
|130,20
|101.801.003
|% -5,86
|
|INVEO
|29,04
|117.756.921
|% -4,91
|
|FENER
|62,90
|139.751.060
|% -4,77
|
|THYAO
|109,80
|3.877.032.233
|% 0,09
|
|ASELS
|41,28
|2.280.970.814
|% -1,01
|
|EREGL
|36,86
|2.036.224.221
|% -1,29
|
|ODAS
|11,74
|1.876.169.255
|% -1,26
|
|PETKM
|14,74
|1.725.982.870
|% -3,41
|
|EKGYO
|5,54
|977.626.017
|% -2,12
|
|SKBNK
|2,25
|383.398.553
|% -2,60
|
|ODAS
|11,74
|1.876.169.255
|% -1,26
|
|ALBRK
|2,62
|365.414.862
|% 2,75
|
|SNGYO
|3,43
|468.043.275
|% -9,97
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6062
|18,6145
|% 0,06
|
|Euro
|19,3625
|19,3792
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,9588
|22,0689
|% 0,71
|
|Frank
|19,7205
|19,8393
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,04
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|5,62
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|5,27
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.043
|7.168
|34,00
|
|Yarım
|3.420
|3.505
|17,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,11
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|-0,26
|