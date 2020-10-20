***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanının onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 960.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.10.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin, 960.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 15.10.2020 tarih ve 64/1251 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 960.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Ekii (1).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882568BIST