***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.09.2022 18:21
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, 3.000.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 3.000.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065021
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
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|Önceki Kapanış
|: 3.295
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3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0975
|Açılış
|: 18,5700
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|Önceki Kapanış
|: 18,4000
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18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,8968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1445
|Açılış
|: 18,0750
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|Önceki Kapanış
|: 18,1000
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18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,53
|Açılış
|: 974,36
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|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4009
|18,4162
|% 0,53
|
|Euro
|17,8784
|17,8992
|% -0,79
|
|Sterlin
|19,9914
|20,0916
|% -2,70
|
|Frank
|18,6898
|18,8024
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8785
|4,9030
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-23,71
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.654
|6.777
|15,00
|
|Yarım
|3.235
|3.303
|2,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,38
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-4,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
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