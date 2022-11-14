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***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.11.2022 14:41
***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanının onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.11.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 3.000.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2022 tarih ve 67/1621 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 3.000.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki (başvuru formu) Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Deniz Yatırım İhraç Belgesi_Kasım 2022.pdf
EK: 2 1-)Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079775


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Cumhuriyet 7.002 7.108 5,00  
Tam 6.978 7.092 74,00  
Yarım 3.389 3.467 36,00  
Çeyrek 1.694 1.733 18,00  
Gümüş.Ons 21,61 21,65 -0,03  
Gümüş Gr. 12,91 12,92 0,00  
B. Petrol 95,05 95,05 -0,94  
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