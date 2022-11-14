***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanının onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.11.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, 3.000.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2022 tarih ve 67/1621 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 3.000.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki (başvuru formu) Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Deniz Yatırım İhraç Belgesi_Kasım 2022.pdfEK: 2 1-)Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079775BIST