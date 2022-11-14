***DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.11.2022 14:41
***DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanının onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 3.000.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanma talebinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2022 tarih ve 67/1621 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 3.000.000.000,- TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki (başvuru formu) Ek'te yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Deniz Yatırım İhraç Belgesi_Kasım 2022.pdf
EK: 2 1-)Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079775
BIST
16:444.563
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 107,94
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.565
En Düşük
4.450
16:4418,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0637
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
16:4419,1916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0286
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
16:441.053,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.053,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KONTR
|178,20
|700.860.916
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|156.829.944
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|224.276.550
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|42.119.803
|% 10,00
|
|CELHA
|31,46
|36.242.005
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|964.967.643
|% -9,93
|
|FENER
|66,05
|345.232.559
|% -6,44
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|SELVA
|11,83
|172.476.466
|% -4,75
|
|GLBMD
|10,50
|22.470.720
|% -4,11
|
|THYAO
|109,70
|7.275.195.488
|% -1,61
|
|ASELS
|41,40
|4.898.413.201
|% 6,54
|
|PETKM
|15,26
|4.526.299.720
|% 7,24
|
|EREGL
|37,12
|3.353.229.589
|% 1,70
|
|ODAS
|11,66
|2.722.539.332
|% 7,86
|
|ALBRK
|2,50
|923.201.655
|% 0,81
|
|AKFGY
|4,49
|1.411.579.068
|% -0,88
|
|EKGYO
|5,54
|1.928.647.578
|% 4,53
|
|PETKM
|15,26
|4.526.299.720
|% 7,24
|
|SNGYO
|3,81
|964.967.643
|% -9,93
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5919
|18,6008
|% 0,30
|
|Euro
|19,1704
|19,1845
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,8063
|21,9157
|% -0,43
|
|Frank
|19,5681
|19,6860
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,30
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-4,52
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.054
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|7.002
|7.108
|5,00
|
|Tam
|6.978
|7.092
|74,00
|
|Yarım
|3.389
|3.467
|36,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.733
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,65
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,92
|0,00
|
|B. Petrol
|95,05
|95,05
|-0,94
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58PCILT
Yüzde 6.93 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 267, 717 adet işlem
-
16:57METUR
Yüzde 6.00 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 996, 434 adet işlem
-
16:56SKBNK
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 225, 602, 324 adet işlem
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 76 artarak (% 1.98 ) 4, 006
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, YAYLA, BRLSM, BAKAB, MAKTK, MIATK, KONTR, GLRYH, DOAS, KMPUR